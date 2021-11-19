США не виключають дипломатичного бойкоту Олімпіади в Пекіні

В Китаї систематично порушуються права людини

Президент США Джо Байден підтвердив, що країна може оголосити дипломатичний бойкот Олімпіаді 2022 року у Пекіні. Про це повідомляє видання New York Post.

«Це те, що ми розглядаємо», – сказав Байден, відповідаючи на запитання про можливість дипломатичного бойкоту Ігор у Пекіні.

Прес-секретар Білого дому Джен Псакі додала, що вона не має нової інформації про можливі дії США щодо Олімпіади в Китаї.

«Я хочу надати президенту можливість приймати рішення», – сказала вона.

Рішення американського уряду може стати відповіддю на порушення прав людини в Китаї. При цьому зазначається, що на участі в Олімпіаді спортсменів зі США це рішення ніяк не позначиться. Ігри бойкотує лише адміністрація: ні сам Байден, ні будь-хто з членів американського уряду не відвідуватиме Олімпіаду з офіційним візитом.

Раніше запрошення відвідати Олімпіаду отримав президент країни-агресора Володимир Путін.

Зимова Олімпіада пройде з 4 по 20 лютого 2022 року.