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    США не виключають дипломатичного бойкоту Олімпіади в Пекіні

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    Джо Байден, ймовірно, не відвідає Олімпіаду в Пекіні - США не виключають дипломатичного бойкоту Олімпіади в Пекіні
    Джо Байден, ймовірно, не відвідає Олімпіаду в Пекіні
    фото з відкритих джерел

    В Китаї систематично порушуються права людини

    Президент США Джо Байден підтвердив, що країна може оголосити дипломатичний бойкот Олімпіаді 2022 року у Пекіні. Про це повідомляє видання New York Post.

    «Це те, що ми розглядаємо», – сказав Байден, відповідаючи на запитання про можливість дипломатичного бойкоту Ігор у Пекіні.

    Прес-секретар Білого дому Джен Псакі додала, що вона не має нової інформації про можливі дії США щодо Олімпіади в Китаї.

    «Я хочу надати президенту можливість приймати рішення», – сказала вона.

    Рішення американського уряду може стати відповіддю на порушення прав людини в Китаї. При цьому зазначається, що на участі в Олімпіаді спортсменів зі США це рішення ніяк не позначиться. Ігри бойкотує лише адміністрація: ні сам Байден, ні будь-хто з членів американського уряду не відвідуватиме Олімпіаду з офіційним візитом.

    Раніше запрошення відвідати Олімпіаду отримав президент країни-агресора Володимир Путін.

    Зимова Олімпіада пройде з 4 по 20 лютого 2022 року.

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    Теги: Олімпіада Джозеф Байден Путін
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    США не виключають дипломатичного бойкоту Олімпіади в Пекіні