Біатлоністка Джима підбирається до лідерів сезону

В гонці переслідування Юлія зуміла відіграти п’ять позицій після спринту

Лідер української збірної Юлія Джима зуміла покращити результат після спринтерської гонки на етапі Кубку світу в шведському Естерсунді. Стартувавши 19-ю, вона з двома хибами піднялася на п’ять позицій і фінішувала на 14-му місці. В загальному заліку киянка замикає топ-20.

Пасьют починався для Юлії складно. У стрільбі лежачи вона припустился двох помилок і відкотилася на 28-у позицію. Але на стійці Джима відпрацювала чудово. Коли суперниці заробляли коли штрафу, українка закрила всі десять мішеней, після чого ще й на останньому колі обігнала по дистанції титуловану норвежку Інгрід Тандреволд.

Інша учасниця від України, Валентина Семеренко, стартувала останньою і з чотирма хибами піднялася на п‘ять позицій і фінішувала 55-ю.

Перемогу здобула норвежка Марте Олсбю Ройселанд, інші місця на п’єдесталі посіли представниці Франції Анаіс Бескон та Анаїс Шевальє-Буше.

5 грудня в Естерсунді відбудеться перша в сезоні жіноча естафета.