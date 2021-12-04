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    Біатлоністка Джима підбирається до лідерів сезону

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    Результати у Юлії Джими поступово покращуються - Біатлоністка Джима підбирається до лідерів сезону
    Результати у Юлії Джими поступово покращуються
    фото з відкритих джерел

    В гонці переслідування Юлія зуміла відіграти п’ять позицій після спринту

    Лідер української збірної Юлія Джима зуміла покращити результат після спринтерської гонки на етапі Кубку світу в шведському Естерсунді. Стартувавши 19-ю, вона з двома хибами піднялася на п’ять позицій і фінішувала на 14-му місці. В загальному заліку киянка замикає топ-20.

    Пасьют починався для Юлії складно. У стрільбі лежачи вона припустился двох помилок і відкотилася на 28-у позицію. Але на стійці Джима відпрацювала чудово. Коли суперниці заробляли коли штрафу, українка закрила всі десять мішеней, після чого ще й на останньому колі обігнала по дистанції титуловану норвежку Інгрід Тандреволд.

    Інша учасниця від України, Валентина Семеренко, стартувала останньою і з чотирма хибами піднялася на п‘ять позицій і фінішувала 55-ю.

    Перемогу здобула норвежка Марте Олсбю Ройселанд, інші місця на п’єдесталі посіли представниці Франції Анаіс Бескон та Анаїс Шевальє-Буше.

    5 грудня в Естерсунді відбудеться перша в сезоні жіноча естафета.

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    Теги: біатлон Кубок світу Валентина Семеренко Юлія Джима
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    Біатлоністка Джима підбирається до лідерів сезону