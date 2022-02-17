Росіяни вважають, що обстріли дитячого садочка – це боротьба з фашизмом
Так звана «народна міліція» офіційно заявила, що наказала наносити удари по позиціях ЗСУ
Мовою оригіналу
После угрозы признать ЛДНР и поставлять им оружие, россияне предсказуемо решили обострить ситуацию на Донбассе.
Сегодня с утра боевики начали массированные обстрелы подконтрольной территории по всей линии фронта. Так называемая «народная милиция» официально заявила, что отдала приказ наносить удары по позициям ВСУ.
В Станице-Луганской снаряды прилетели в детский сад. По мнению россиян это называется «борьба с фашизмом».
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Джерело: блог Дениса Казанського