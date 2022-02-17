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    Думки вголос

    Росіяни вважають, що обстріли дитячого садочка – це боротьба з фашизмом

    У Станиці-Луганській снаряди прилетіли в дитячий садок - Росіяни вважають, що обстріли дитячого садочка – це боротьба з фашизмом
    У Станиці-Луганській снаряди прилетіли в дитячий садок
    фото: Повертайся живим/Facebook

    Так звана «народна міліція» офіційно заявила, що наказала наносити удари по позиціях ЗСУ

    Мовою оригіналу

    После угрозы признать ЛДНР и поставлять им оружие, россияне предсказуемо решили обострить ситуацию на Донбассе.

    Сегодня с утра боевики начали массированные обстрелы подконтрольной территории по всей линии фронта. Так называемая «народная милиция» официально заявила, что отдала приказ наносить удары по позициям ВСУ.

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    Росіяни вважають, що обстріли дитячого садочка – це боротьба з фашизмом
    Росіяни вважають, що обстріли дитячого садочка – це боротьба з фашизмом
    Росіяни вважають, що обстріли дитячого садочка – це боротьба з фашизмом
    Росіяни вважають, що обстріли дитячого садочка – це боротьба з фашизмом
    Росіяни вважають, що обстріли дитячого садочка – це боротьба з фашизмом

    В Станице-Луганской снаряды прилетели в детский сад. По мнению россиян это называется «борьба с фашизмом».

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    Джерело: блог Дениса Казанського

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    Теги: Росія бойовики на Донбасі Донбас ЗСУ НАТО діти війна дитячий садок
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    Росіяни вважають, що обстріли дитячого садочка – це боротьба з фашизмом