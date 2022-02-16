День єднання, перша медаль України на Олімпіаді. 16 лютого за хвилину

До Дня єднання на НСК «Олімпійський» розгорнули 200-метровий Державний Прапор України

Аліна Паш не їде на Євробачення, Кремль зробив нову заву щодо визнання «ЛНР» та «ДНР», Рада взялася за «Укрзалізницю»

Україна вперше відзначає День єднання

16 лютого в Україні вперше святкували День єднання. Вранці президент України Володимир Зеленський звернувся до українців з промовою.

Також президент із дружиною запустив патріотичний челендж.

У різних містах України впродовж дня відбулися масові заходи – урочисті ходи, автопробіги, флешмоби тощо. В урочистостях по всій території України взяли участь тисячі людей.

У Києві до свята вивісили прапори на будинках і стовпах. На будівлі поліції Києва було вивішене величезне синьо-жовте полотнище з написом «Україна єдина» і хештегом «UAра». Також районні адміністрації столиці провели низку заходів.

Президент України цього дня спочатку відправився до Рівного, де , зокрема, відвідав військовий полігон, а потім зустрівся із іноземними дипломатами у Маріуполі.

Вітчизняні телеканали у цей день транслювали загальноукраїнський марафон «UAразом».

Кібератака на Україну триває

16 лютого тривала DoS-атака на сайт Міністерства оборони України. Трафік порталу направили на сервіс захисту у США.

Сайт інформаційного агентства Міноборони України «АрміяInform» припинив функціонувати о 14:30. Станом на 16:00 сайт відновив свою роботу.

Того ж дня стало відомо, що на українців здійснюється хакерська атака у Facebook.

Також РНБО роз’яснила, куди повідомляти про «аномальні події» в інтернеті.

Аліна Паш не їде на Євробачення

Переможниця Нацвідбору на Євробачення-2022 Аліна Паш розповіла, що знімає свою кандидатуру як представника України в цьому щорічному пісенному конкурсі.

Державна прикордонна служба України у відповідь на звернення співачки Аліни Паш повідомила, що не може надати їй довідку про перетин адміністративного кордону з окупованим Кримом у 2015 році, нібито, через те, що відповідніа інформація зберігається установою лише упродовш п’яти років.

Пізніше стало відомо, що оргкомітет Національного відбору на участь у Євробаченні-2022 припинив участь Аліни Паш у відборі через надання недостовірної інформації.

Україна здобула першу медаль Олімпіади в Пекіні

Лижний акробат Олександр Абраменко приніс першу медаль збірній України на Олімпіаді в Пекіні. У фіналі він здійснив блискучий стрибок і виграв срібну нагороду.

Також призер Олімпіади потрапив у скандал на Іграх-2022 через обійми з російським атлетом.

До слова, цього ж дня лижниця Валентина Камінська, яка в складі збірної України виступала на Олімпіаді в Пекіні, отримала позитивний тест на допінг.

Рада взялася за «Укрзалізницю». Вивчає бездіяльність на підприємстві

Парламент направить президенту Звіт Тимчасової слідчої комісії ВР України щодо проблем на АТ «Укрзалізниця». Також звіт передадуть Прем’єр-міністру України, Кабінету Міністрів України, Міністерству інфраструктури України, АТ «Українська залізниця», Офісу Генерального прокурора України, для розгляду в межах компетенції та відповідного реагування.

Кремль зробив нову заву щодо визнання «ЛНР» та «ДНР»

Президент РФ Володимир Путін отримав звернення Держдуми про визнання «Л/ДНР». Однак, в Кремлі вважають, що це не корелюється з Мінськими угодами.

До слова, Арахамія назвав подарунком для України визнання Держдумою «Л/ДНР».

Сполучені Штати вважають, що реалізація ідеї визнання Росією «незалежності» об’єднань бойовиків «Л/ДНР» буде рівносильною відмові Москви від своїх зобов'язань у рамках Мінських домовленостей.

До слова, розвідка поки не побачила відведення російських військ від українських кордонів, анонсованого Міноборони Росії напередодні.

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