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    На Олімпіаді в Пекіні перенесли останню біатлонну гонку

    Жіночий і чоловічий мас-старт на Іграх-2022 відбудуться в один день - На Олімпіаді в Пекіні перенесли останню біатлонну гонку
    Жіночий і чоловічий мас-старт на Іграх-2022 відбудуться в один день
    фото з відкритих джерел

    Жіночий мас-старт відбудеться в п’ятницю, 18 лютого

    Примхи погоди на Олімпіаді в Пекіні змусили організаторів зробити зміни в розкладі біатлонних змагань. Передбачалося, що остання гонка в біатлоні на Іграх-2022, жіночий мас-старт, відбудеться 19 лютого. Проте через несприятливий прогноз погоди на суботу гонку вирішили провести на день раніше, разом з чоловіками.

    Таким чином, 18 лютого відбудуться два старти. О 9:00 змагатимуться жінки, об 11:00 – чоловіки.

    В жіночому мас-старті Україну представить Юлія Джима, в чоловічому – Дмитро Підручний і Артем Прима.

    Тим часом Дар’я Блашко нарешті залишила ковід-готель на Олімпіаді і приєдналася до команди. На жаль, через режим самоізоляції вона жодного разу не вийшла на старт Ігор-2022.

    Напередодні, нагадаємо, срібну нагороду в змаганнях лижних акробатів здобув Олександр Абраменко. З «золотом» Пхенчхана-2018 і «сріблом» Пекіна-2022 він став найтитулованішим українцем на Білих Олімпіадах.

    Після здобуття нагороди Абраменко потрапив у скандал з обіймами з російським фристайлістом.

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    Теги: Олімпіада біатлон Юлія Джима Артем Прима Дмитро Підручний Дарина Блашко
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    На Олімпіаді в Пекіні перенесли останню біатлонну гонку