Стаховський залишив турнір у Словенії, програвши за крок до фіналу



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Сергій Стаховський. Фото Open Castilla Leon Villa

Сергій міг розраховувати на перемогу у парному розряді

Сергій Стаховський завершив виступи на турнірі ATP Challenger Tour у словенському місті Порторож.

Останнім для українця став півфінальний поєдинок у парному розряді.

Стаховський і Хабібулін майже без боротьби поступилися Гранольєрсу-Пуйолю та Росолу.

Українець і казахстанець за весь поєдинок зуміли взяти лише два гейми.

Протривала зустріч всього 46 хвилин.

Zavarovalnica Sava Slovenia Open – 2018

ATP Challenger Tour

Чоловічий тенісний турнір у місті Порторож, Словенія

Призовий фонд: €64,000

Парний розряд

Півфінал

Гранольєрс-Пуйоль / Росол (Іспанія / Чехія) – Сергій Стаховський / Хабібулін (Україна / Казахстан, 4) – 6:1, 6:1

Нагадаємо, Стаховський зазнав поразки у чвертьфіналі одиночного розряду.