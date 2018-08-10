Стаховський залишив турнір у Словенії, програвши за крок до фіналу
-
Розсилка
Сергій Стаховський. Фото Open Castilla Leon Villa
Сергій міг розраховувати на перемогу у парному розряді
Сергій Стаховський завершив виступи на турнірі ATP Challenger Tour у словенському місті Порторож.
Останнім для українця став півфінальний поєдинок у парному розряді.
Стаховський і Хабібулін майже без боротьби поступилися Гранольєрсу-Пуйолю та Росолу.
Українець і казахстанець за весь поєдинок зуміли взяти лише два гейми.
Протривала зустріч всього 46 хвилин.
Zavarovalnica Sava Slovenia Open – 2018
ATP Challenger Tour
Чоловічий тенісний турнір у місті Порторож, Словенія
Призовий фонд: €64,000
Парний розряд
Півфінал
Гранольєрс-Пуйоль / Росол (Іспанія / Чехія) – Сергій Стаховський / Хабібулін (Україна / Казахстан, 4) – 6:1, 6:1
Нагадаємо, Стаховський зазнав поразки у чвертьфіналі одиночного розряду.