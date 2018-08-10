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    Стаховський залишив турнір у Словенії, програвши за крок до фіналу

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    Сергій Стаховський. Фото Open Castilla Leon Villa - Стаховський залишив турнір у Словенії, програвши за крок до фіналу
    Сергій Стаховський. Фото Open Castilla Leon Villa

    Сергій міг розраховувати на перемогу у парному розряді

    Сергій Стаховський завершив виступи на турнірі ATP Challenger Tour у словенському місті Порторож.

    Останнім для українця став півфінальний поєдинок у парному розряді.

    Стаховський і Хабібулін майже без боротьби поступилися Гранольєрсу-Пуйолю та Росолу.

    Українець і казахстанець за весь поєдинок зуміли взяти лише два гейми.

    Протривала зустріч всього 46 хвилин.

    Zavarovalnica Sava Slovenia Open – 2018

    ATP Challenger Tour

    Чоловічий тенісний турнір у місті Порторож, Словенія

    Призовий фонд: €64,000

    Парний розряд

    Півфінал

    Гранольєрс-Пуйоль / Росол (Іспанія / Чехія) – Сергій Стаховський / Хабібулін (Україна / Казахстан, 4) – 6:1, 6:1

    Нагадаємо, Стаховський зазнав поразки у чвертьфіналі одиночного розряду.

    Сергій Стаховський теніс Словенія
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