Стаховський зазнав поразки у чвертьфіналі тенісного турніру у Словенії



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Сергій Стаховський

Сергій не продовжуватиме боротьбу в одиночному розряді

Сергій Стаховський вибув з одиночного розряду на турнірі ATP Challenger Tour у Словенії.

У чвертьфіналі українець поступився представнику Франції Константу Лестьєнну.

Стаховський мав перший номер «посіву» на турнірі, а його суперник займає лише 224-й рядок у рейтингу ATP.

Зустріч протривала без двох хвилин дві години.

Сергій виграв перший сет, але у наступних двох він зумів узяти лише три гейми.

Zavarovalnica Sava Slovenia Open

ATP Challenger Tour

Чоловічий тенісний турнір у місті Порторож, Словенія

Призовий фонд: €64,000

Чвертьфінал

Констант Лестьєнн (Франція) – Сергій Стаховський (Україна, 1) – 3:6, 6:2, 6:1

Нагадаємо, Стаховський перед цим вийшов у парний чвертьфінал на тенісному турнірі у Словенії.