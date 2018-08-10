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    Стаховський зазнав поразки у чвертьфіналі тенісного турніру у Словенії

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    Сергій Стаховський - Стаховський зазнав поразки у чвертьфіналі тенісного турніру у Словенії
    Сергій Стаховський

    Сергій не продовжуватиме боротьбу в одиночному розряді

    Сергій Стаховський вибув з одиночного розряду на турнірі ATP Challenger Tour у Словенії.

    У чвертьфіналі українець поступився представнику Франції Константу Лестьєнну.

    Стаховський мав перший номер «посіву» на турнірі, а його суперник займає лише 224-й рядок у рейтингу ATP.

    Зустріч протривала без двох хвилин дві години.

    Сергій виграв перший сет, але у наступних двох він зумів узяти лише три гейми.

    Zavarovalnica Sava Slovenia Open

    ATP Challenger Tour

    Чоловічий тенісний турнір у місті Порторож, Словенія

    Призовий фонд: €64,000

    Чвертьфінал

    Констант Лестьєнн (Франція) – Сергій Стаховський (Україна, 1) – 3:6, 6:2, 6:1

    Нагадаємо, Стаховський перед цим вийшов у парний чвертьфінал на тенісному турнірі у Словенії.

    Сергій Стаховський теніс Словенія
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