Стаховський зазнав поразки у чвертьфіналі тенісного турніру у Словенії
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Розсилка
Сергій Стаховський
Сергій не продовжуватиме боротьбу в одиночному розряді
Сергій Стаховський вибув з одиночного розряду на турнірі ATP Challenger Tour у Словенії.
У чвертьфіналі українець поступився представнику Франції Константу Лестьєнну.
Стаховський мав перший номер «посіву» на турнірі, а його суперник займає лише 224-й рядок у рейтингу ATP.
Зустріч протривала без двох хвилин дві години.
Сергій виграв перший сет, але у наступних двох він зумів узяти лише три гейми.
Zavarovalnica Sava Slovenia Open
ATP Challenger Tour
Чоловічий тенісний турнір у місті Порторож, Словенія
Призовий фонд: €64,000
Чвертьфінал
Констант Лестьєнн (Франція) – Сергій Стаховський (Україна, 1) – 3:6, 6:2, 6:1
Нагадаємо, Стаховський перед цим вийшов у парний чвертьфінал на тенісному турнірі у Словенії.