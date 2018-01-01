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    Стала відома суперниця Світоліної в півфіналі тенісного турніру в Брісбені

    Українка вдруге в новому році зіграє з представницею топ-10
    Перша ракетка України Еліна Світоліна дізналася ім'я своєї суперниці в 1/2 фіналу турніру в Брісбені. Четвертий номер світового рейтингу Каролін Плішкова зробила камбек і обіграла Кайю Канепі з рахунком 3:6, 7:5, 6:2. Матч пройшов за дві години і 13 хвилин. За цей час естонка зробила п'ять ейсів, допустила 11 «подвійних» і
    • Сьогодні, 14:11
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    Каролін Плішкова. Фото:&nbsp;<span>Getty Images</span>
    Каролін Плішкова. Фото: Getty Images

    Українка вдруге в новому році зіграє з представницею топ-10

    Перша ракетка України Еліна Світоліна дізналася ім'я своєї суперниці в 1/2 фіналу турніру в Брісбені.

    Четвертий номер світового рейтингу Каролін Плішкова зробила камбек і обіграла Кайю Канепі з рахунком 3:6, 7:5, 6:2.

    Матч пройшов за дві години і 13 хвилин.

    За цей час естонка зробила п'ять ейсів, допустила 11 «подвійних» і реалізувала три брейк-пойнта.

    У свою чергу чешка 15 раз подала навиліт, зробила шість подвійних помилок і взяла чотири гейми на подачі суперниці.

    В минулому сезоні Плішкова вже зустрічалася зі Світоліною в півфіналі турніру в Брісбені.

    Тоді чешка здобула перемогу, а потім і зовсім виграла трофей.

    Нагадаємо, в 1/4 фіналу Світоліна обіграла дев'яту ракетку світу Йоханну Конту.

    Джерело: xsport.ua

    теніс Еліна Світоліна
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