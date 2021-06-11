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    Стали відомі півфіналісти розіграшу Кубку Стенлі

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    &laquo;Вегас Голден Найтс&raquo; є переможцем Західного дивізіону - Стали відомі півфіналісти розіграшу Кубку Стенлі
    «Вегас Голден Найтс» є переможцем Західного дивізіону
    Фото з відкритих джерел

    За трофей НХЛ продовжують боротьбу «Вегас», «Монреаль», «Тампа» та «Нью-Йорк Айлендерс»

    Визначилися півфіналісти Кубку Стенлі. У шостому матчі чвертьфіналу розіграшу «Вегас Голден Найтс» вдома з рахунком 6:3 переграв «Колорадо Евеланш». Таким чином, рахунок у серії плей-офф став 4-2 на користь «Вегаса», який вийшов до півфіналу турніру. Під час серії «лицарі» поступалися 0-2, проте змогли здобути чотири перемоги поспіль і вийти до третього раунду плей-офф НХЛ.

    У наступному раунді розіграшу Кубка Стенлі «Вегас» зустрінеться з «Монреаль Канадієнс», який, в свою чергу, пройшов «Вінніпег Джетс» з рахунком 4-0.

    В іншому півфінальному протистоянні турніру зійдуться хокеїсти «Тампа-Бей Лайтнінг» і «Нью-Йорк Айлендерс». У другому раунді плей-офф НХЛ «Тампа» пройшла «Кароліну Харрікейнз» (4-1), а «Айлендерс» виявилися сильнішими за «Бостон Брюїнз» (4-2).

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ хокей НХЛ Кубок Стенлі
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    Стали відомі півфіналісти розіграшу Кубку Стенлі