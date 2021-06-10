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    Роналду виконав найгірший штрафний удар у кар’єрі (відео)

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    Кріштіану Роналду забив 104 голи за збірну - Роналду виконав найгірший штрафний удар у кар’єрі (відео)
    Кріштіану Роналду забив 104 голи за збірну
    Фото з відкритих джерел

    В контрольному матчі проти Ізраїлю Кріштіану запустив м’яч ближче до кутового прапорця

    У товариському матчі збірна Португалії приймала національну команду Ізраїлю. Зустріч пройшла на стадіоні «Жозе Алваладе» в Лісабоні (Португалія) і завершилася перемогою господарів з рахунком 4:0.

    Португальці, які є одними з головних фаворитів чемпіонату Європи, який стартує 11 червня, мали величезну перевагу. Проте забити змогли лише після того, як Кріштіану Роналду, як пише «Марка», виконав найгірший штрафний у кар’єрі. М’яч після його удару полетів у район кутового прапорця (дивитися після 40-ї хвилини). Після цього господарів прорвало. Один з голів на рахунку Роналду. Цей м’яч став для Кріштіану 104-м за збірну.

    Євро-2020 мав відбутися в минулому році, однак через пандемію коронавирусу турнір перенесли на літо 2021 року. Збірна Португалії на груповому етапі Євро-2020 зіграє з національними командами Німеччини, Угорщини та Франції.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020 Кріштіану Роналду
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    Роналду виконав найгірший штрафний удар у кар’єрі (відео)