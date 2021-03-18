Стали відомі всі чвертьфіналісти Ліги чемпіонів

Жеребкування відбудеться в швейцарському Ньоні 19 березня о 13:00 за київським часом

Розтягнута на місяць стадія 1/8 фіналу Ліги чемпіонів завершилася. Стала відома вісімка найкращих команд Європи. З несподіванок відзначимо, що серед них немає жодного клубу з Італії.Сумно буде й без «Барселони» з «Атлетіко». Перед вели, як правило, прагматики. А з романтиків відзначимо хіба що «Порту», який вибив з турніру «Ювентус».

Жеребкування чвертьфіналів відбудеться 19 березня в швейцарському Ньоні. Початок – о 13:00 за київським часом. Суперники дізнаються з ким гратимуть не тільки в наступній стадії. Сітка буде складена за кубковим принципом, тож одразу стане відомо, з ким переможці пар зустрінуться у півфіналах.

Отже, до 1/4 фіналу вийшли «Баварія», «Челсі», «Манчестер Сіті», «Ліверпуль», «Реал», «Порту», «Парі Сен-Жермен» і «Боруссія» Дортмунд.

Матчі цієї стадії пройдуть 6/7 та 13/14 квітня.

Півфінали відбудуться 27/28 квітня та 4/5 травня.

Фінал призначений на 29 травня. Матч пройде на Олімпійському стадіоні Стамбула.