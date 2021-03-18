  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Стали відомі всі чвертьфіналісти Ліги чемпіонів

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    В боротьбі за кубок залишилося вісім команд - Стали відомі всі чвертьфіналісти Ліги чемпіонів
    В боротьбі за кубок залишилося вісім команд
    фото з відкритих джерел

    Жеребкування відбудеться в швейцарському Ньоні 19 березня о 13:00 за київським часом

    Розтягнута на місяць стадія 1/8 фіналу Ліги чемпіонів завершилася. Стала відома вісімка найкращих команд Європи. З несподіванок відзначимо, що серед них немає жодного клубу з Італії.Сумно буде й без «Барселони» з «Атлетіко». Перед вели, як правило, прагматики. А з романтиків відзначимо хіба що «Порту», який вибив з турніру «Ювентус».

    Жеребкування чвертьфіналів відбудеться 19 березня в швейцарському Ньоні. Початок – о 13:00 за київським часом. Суперники дізнаються з ким гратимуть не тільки в наступній стадії. Сітка буде складена за кубковим принципом, тож одразу стане відомо, з ким переможці пар зустрінуться у півфіналах.

    Отже, до 1/4 фіналу вийшли «Баварія», «Челсі», «Манчестер Сіті», «Ліверпуль», «Реал», «Порту», «Парі Сен-Жермен» і «Боруссія» Дортмунд.

    Матчі цієї стадії пройдуть 6/7 та 13/14 квітня.

    Півфінали відбудуться 27/28 квітня та 4/5 травня.

    Фінал призначений на 29 травня. Матч пройде на Олімпійському стадіоні Стамбула.

    Читайте також:

      Теги: жеребкування Ліга чемпіонів ФК Баварія ФК Челсі ФК Манчестер Сіті Порту
      Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі ()
      1000 символів залишилось
      Читайте також:

      Натисніть «Подобається», щоб читати
      Glavcom.ua в Facebook

      Я вже читаю Glavcom в Facebook

      НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

      Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies