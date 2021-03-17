Зінченко з «Манчестер Сіті» потужно пройшли «Боруссію» в Лізі чемпіонів

Жеребкування чвертьфіналів відбудеться 19 березня

Жеребкування чвертьфіналів відбудеться 19 березня

Лідер чемпіонату Англії «Манчестер Сіті» без проблем подолав бар’єр 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Менхенгладбахську «Боруссію» «місцяни» переграли двічі з однаковим рахунком 2:0.

Українець Зінченко, очікувалося, вийде з перших хвилин. Він пропускав останній матч чемпіонату і навіть прийшов з тренером Хосепом Гвардіолою на передматчеву прес-конференцію. Але чи сказав зайве, чи так було задумано, а в гру він увійшов лише в середині другого тайму. На той час питання про переможця двобою вже не стояло. Ще на початку зустрічі Кеві Де Брюйне гарматним пострілом з-за меж штрафного майданчика відкрив рахунок, а за кілька хвили Фоден вивів віч-на-віч з голкіпером гостей найкращого гравця чемпіонату Англії останніх двох місяців Гюндогана, і Ілкай забив другий гол. Гра була, по суті, зроблена. Хоча суперники створили по декілька моментів, але реалізувати їх не змогли.

Статистика гри: удари - 11:6; удары в площину воріт - 7:3; кутові - 7:2; «поза грою» - 2:2; сейви - 3:5; порушення - 4:8; жовті картки - 2:1; заміни - 5:5; володіння м’ячем - 64%:36%.

В паралельному матчі «Реал» взяв гору над «Аталантою» - 3:1.

Жеребкування чвертьфіналів відбудеться у Ньоні 19 березня о 13:00 за київським часом.