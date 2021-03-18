«Баварія» переконливо вийшла в чвертьфінал Ліги чемпіонів

Німецький клуб і в другому матчі з «Лаціо» здобув перемогу

Діючий переможець Ліги чемпіонів щодуху мчить до захисту трофею. В 1/8 фіналу турніру «Баварія» без проблем здолала опір «Лаціо». Італійці, хоч і мають в складі найкращого бомбардира минулого року Чіро Іммобіле і одного з найдорожчих гравців півзахисту Сергія Мілінковича-Савича, а щось путнє протиставити дисциплінованому механізму мюнхенців не змогли. Римляни в кризі, а на рівних з провідними клубами в такому стані грати важко.

«Баварія» розгромила «Лаціо» в гостях (1:4), тож сьогодні технічно довела свою перевагу в грі-відповіді. Німецька команда не відсиджувалася в захисті, постійно тримала захист суперників у напрузі й справедливо перемогла. Відкривати рахунок мав Сане, але його обвідному удару забракло влучності. Пізніше небезпечно вистрибував на навісну передачу Горецка: цього разу його намагання дістатися до м’яча заблокував захисник і арбітр призначив 11-метровий. Пенальті чітко реалізував Левандовський. Цей м’яч для нього став 73-м у Лізі чемпіонів, і за голами в турнірі він поступається лише Роналду й Мессі. Міг Роберт забивати й більше, проте в іншому епізоді гостям допомогла стійка воріт.

«Баварія» збільшила рахунок Шупо-Мотіг,котрий тільки-но вийшов на заміну. До честі «Лаціо», його гравці виглядали гідно, руки не опустили й спромоглися на гол престижу – 2:1.

Жеребкування 1/4 фіналу відбудеться 19 березня о 13:00 за київським часом.



