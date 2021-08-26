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    Стали відомі всі учасники групового етапу Ліги чемпіонів

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    В груповому турнірі Ліги чемпіонів зіграють дві українські команди - Стали відомі всі учасники групового етапу Ліги чемпіонів
    В груповому турнірі Ліги чемпіонів зіграють дві українські команди
    Фото з відкритих джерел

    Сьогодні, 26 серпня, відбудеться жеребкування турніру

    Визначилися всі команди, які зіграють на груповому етапі Ліги чемпіонів УЄФА. Останніми до числа найкращих пробилися австрійський «Ред Булл Зальцбург», молдовський «Шериф» і донецький «Шахтар». Жеребкування відбудеться сьогодні, 26 серпня і розпочнеться о 19:00.

    Повністю список учасників групового етапу виглядає наступним чином:

    перший кошик: «Челсі», «Манчестер Сіті» (обидва – Англія), «Вільярреал», «Атлетіко» (обидва - Іспанія), «Баварія» (Німеччина), «Інтер» (Італія), «Лілль» (Франція) , «Спортинг» (Португалія);

    другий кошик: «Реал», «Барселона», «Севілья» (всі – Іспанія), «Манчестер Юнайтед», «Ліверпуль» (обидва – Англія), «Парі Сен-Жермен» (Франція), «Ювентус» (Італія) , «Боруссія» (Дортмунд, Німеччина);

    третій кошик: «Порту», «Бенфіка» (обидва – Португалія), «Аякс» (Нідерланди), «Лейпциг» (Німеччина), «Ред Булл Зальцбург» (Австрія), «Аталанта» (Італія), «Зеніт» ( Росія), «Шахтар» (Україна);

    четверта корзина: «Мілан» (Італія), «Динамо» (Київ, Україна), «Брюгге» (Бельгія), «Янг Бойз» (Швейцарія), «Мальме» (Швеція), «Вольфсбург» (Німеччина), «Шериф» (Молдова), «Бешикташ» (Туреччина).

    Раніше «Шахтар» врятував неймовірний матч з «Монако».

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів
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    Стали відомі всі учасники групового етапу Ліги чемпіонів