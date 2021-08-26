Стали відомі всі учасники групового етапу Ліги чемпіонів

В груповому турнірі Ліги чемпіонів зіграють дві українські команди

Сьогодні, 26 серпня, відбудеться жеребкування турніру

Визначилися всі команди, які зіграють на груповому етапі Ліги чемпіонів УЄФА. Останніми до числа найкращих пробилися австрійський «Ред Булл Зальцбург», молдовський «Шериф» і донецький «Шахтар». Жеребкування відбудеться сьогодні, 26 серпня і розпочнеться о 19:00.

Повністю список учасників групового етапу виглядає наступним чином:

перший кошик: «Челсі», «Манчестер Сіті» (обидва – Англія), «Вільярреал», «Атлетіко» (обидва - Іспанія), «Баварія» (Німеччина), «Інтер» (Італія), «Лілль» (Франція) , «Спортинг» (Португалія);

другий кошик: «Реал», «Барселона», «Севілья» (всі – Іспанія), «Манчестер Юнайтед», «Ліверпуль» (обидва – Англія), «Парі Сен-Жермен» (Франція), «Ювентус» (Італія) , «Боруссія» (Дортмунд, Німеччина);

третій кошик: «Порту», «Бенфіка» (обидва – Португалія), «Аякс» (Нідерланди), «Лейпциг» (Німеччина), «Ред Булл Зальцбург» (Австрія), «Аталанта» (Італія), «Зеніт» ( Росія), «Шахтар» (Україна);

четверта корзина: «Мілан» (Італія), «Динамо» (Київ, Україна), «Брюгге» (Бельгія), «Янг Бойз» (Швейцарія), «Мальме» (Швеція), «Вольфсбург» (Німеччина), «Шериф» (Молдова), «Бешикташ» (Туреччина).

Раніше «Шахтар» врятував неймовірний матч з «Монако».



