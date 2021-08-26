«Шахтар» врятував неймовірний матч і зіграє в Лізі чемпіонів

Віце-чемпіони України поступалися двома голами, але змогли в додатковий час зрівняти рахунок

Україна восени буде представлена двома командами в Лізі чемпіонів. Слідом за «Динамо», яке потрапило в груповий турнір напряму, путівку туди здобув і «Шахтар». «Гірники» завдали два удари в площину воріт і обидва досягли цілі. Жеребкування відбудеться сьогодні, 26 серпня, о 19:00.

«Шахтар» повністю провалив перший тайм. Диво, що донеччани пропустили всього два голи. Обидва рази відзначився Бен-Єдер. Капітан «Монако» мав робити хет-трик. Перед перервою захисник Вітао невдало відкинув м’яч П’ятову, нападник гостей вийшов з голкіпером віч-на-віч, але не влучив у ворота. Ще одного разу український клуб від голу врятувала стійка воріт.

«Монако» був кращим в усьому. Швидшим, влучнішим, володів великою перевагою. Добре, що у футболі є перерва. Тренер «гірників» Роберто Де Дзербі зробив кілька замін, випустив на поле Марлоса, Ісмаїлі і навіть Мудрика. Перший забив один гол у відповідь і рахунок став 2:2 за підсумками двох матчів. А в екстра-таймі «Шахтарю» відверто пощастило. Мудрик, прострілюючи вздовж воріт, влучив м’ячем у ногу захиснику. М’яч піднявся в повітря і опустився за спиною у воротаря.

До завершення гри залишалися лічені хвилини і «Шахтар» вистояв.

«Шахтар» – «Монако» – 2:2 (перший матч – 1:0)

Голи: Марлос, 74, Агіляр, 114, в свої ворота – Бен-Єдер, 18, 39.

«Шахтар»: П'ятов, Додо, Вітао (Кривцов, 101), Марлон, Матвієнко (Ісмаїлі, 46), Майкон, Маркос Антоніо (Степаненко, 86), Тете (Марлос, 66), Алан Патрік, Соломон (Мудрик, 83), Траоре (Фернандо, 101).

«Монако»: Нюбель, Сідібе (Агіляр, 98), Маріпан, Бадьяшіль, Кайо Енріке (Якобс, 117), Чуамені (Дізазі, 117), Фофана, Желсон Мартінш (Жеан Лукас, 71), Фолланд, Головін (Діоп, 77), Бен-Єдер (Ізідор, 77).

Докладніше: «Шахтар» – «Монако» – 2:2. Онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів.