Став відомий склад дівочої збірної України на Турнір розвитку УЄФА в Хорватії

Суперницями українок на турнірі стануть однолітки з Хорватії, Угорщини та Марокко

Перед від’їздом до Хорватії дівчата проведуть короткочасний збір у Тернополі

Дівоча збірна України WU-16 візьме участь у щорічному Турнірі розвитку УЄФА, який пройде в Хорватії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Дівоча збірна України WU-16 (гравчині 2009-2010 рр. н.) здобуватиме досвід на Турнірі розвитку УЄФА, який відбудеться в період із 7-го до 12 травня в Хорватії.

Головна тренерка синьо-жовтих Людмила Лемешко оприлюднила список із 24 футболісток, які викликані для підготовки до турніру.

Перед від’їздом до Хорватії дівчата проведуть короткочасний збір у Тернополі, за підсумками якого визначаться 20 гравчинь, які представлятимуть Україну на змаганнях.

Суперницями українок на турнірі стануть однолітки з Хорватії, Угорщини та Марокко. Згідно з регламентом, кожна команда зіграє по три матчі. За перемогу нараховуватимуть три очки, у разі нічиєї проводитиметься серія післяматчевих пенальті, переможець якої отримуватиме два очки, а команда, якій не пощастить у футбольній лотереї, – один заліковий бал.

Склад дівочої збірної України WU-16

Воротарі: Олександра Лізенкова, Аліса Красікова (обидві – «Кривбас» Кривий Ріг), Кристина Алпатова (ДЮСШ «Поділ» Київ).

Захисники: Ксенія Орловська, Ніколь Базюк (обидві – «Ладомир» Володимир), Валерія Казіна (ДЮСШ «Поділ» Київ), Єлизавета Гірун, Ніна Піпченко (обидві – «ОКІП-Полісся» Київ), Анна Лях («Кривбас» Кривий Ріг).

Півзахисники: Вероніка Одуд, Вероніка Непошивайленко (обидві – «Кривбас» Кривий Ріг), Олександра Пичевська («Юність» Чернігів), Мілана Федосенко («Юність» Чернігів/«Олімп» Славутич), Нонна Гринишин, Злата Волощук, Євгенія Мартинюк (усі — «Ладомир» Володимир), Стефанія Олійник («Металіст 1925» Харків), Софія Юрченко («ОКІП-Полісся» Київ), Єва Швець («Чорноморець-2018» Одеса).

Нападники: Аріна Паскаренко («ЕМС-Поділля» Вінниця), Софія Онуфрієнко («ОКІП-Полісся» Київ), Ксенія Воробей («Юність» Чернігів), Єлизавета Савіна (ДЮСШ «Поділ» Київ), Анна Дурбало («Сістерс» Одеса).

Нагадаємо, перший півфінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25 між лондонським «Арсеналом» та паризьким «Парі Сен-Жермен» відбувся 29 квітня на стадіоні «Емірейтс» у Лондоні.

У цьому матчі «Арсенал», за який виступає український захисник Олександр Зінченко, поступився «ПСЖ» з рахунком 0:1.

Після раннього пропущеного м'яча «Арсенал» намагався перехопити ініціативу, і в другому таймі Мікель Меріно навіть відзначився голом, який, однак, був скасований через офсайд після перегляду VAR.

Голкіпер «ПСЖ» Джанлуїджі Доннарумма кілька разів рятував свою команду, зокрема, після ударів Леандро Троссарда та Габріеля Мартінеллі.​

Матч-відповідь відбудеться 7 травня на «Парк де Пренс» у Парижі. «Арсеналу» необхідно перемагати, щоб пробитися до фіналу, який відбудеться 31 травня на «Альянц Арені» в Мюнхені.