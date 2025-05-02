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Результати перших матчів півфіналів Ліги Європи та Ліги конференцій

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Результати перших матчів півфіналів Ліги Європи та Ліги конференцій
«Тоттенгем» розпочав боротьбу у півфіналі з перемоги
фото: Reuters

Англійські команди продемонстрували перевагу над суперником

У другому та третьому за силою єврокубковових турнірах – Лізі Європи та Лізі конференцій – відбулись перші матчі 1/2 фіналу. Усі поєдинки пройшли у один день, четвер, 1 травня. Про це повідомляє «Главком».

Усі чотири матчі відзначились результативністю, а англійські команди продемонстрували перевагу над суперником.

У Лізі Європи «Манчестер Юнайтед» переконливо обіграв іспанський «Атлетік» на виїзді – 3:0. Вже у першому таймі «манкуніанці» повели в рахунку, а після вилучення у суперника перевагу закріпив дубль Бруну Фернандеша.

«Тоттенгем» також розпочав боротьбу у півфіналі з перемоги – 3:1 над норвезьким «Буде-Глімтом». Гол вже на першій хвилині забив Бреннан Джонсон, а до перерви лондонці довели рахунок до розгромного. Наприкінці гри суперник скоротив відставання.

У Лізі конференцій «Бетіс» здолав «Фіорентину», яка двічі поспіль грала у фіналах цього турніру. Іспанці вийшли вперед уже на 6-й хвилині, а на 64-й подвоїли перевагу. Попри гол у відповідь від італійців, севільці втримали перемогу – 2:1.

«Челсі» впевнено переграв шведський «Юргорден» – 4:1. Після першого тайму лондонці вели 2:0, а у другій половині зустрічі ще двічі вразили ворота суперника. Господарі відповіли лише голом престижу.

Ліга Європи

  • «Атлетік» (Іспанія) – «Манчестер Юнайтед» (Англія) – 0:3
  • «Тоттенгем» (Англія) – «Буде-Глімт» (Норвегія) – 3:1

Ліга конференцій

  • «Бетіс» (Іспанія) – «Фіорентина» (Італія) – 2:1
  • «Юргорден» (Швеція) – «Челсі» (Англія) – 1:4

Фінал Ліги Європи сезону 2024/25 відбудеться 21 травня. Вирішальний матч турніру прийматиме стадіон «Сан Мамес» в іспанському Більбао.

Фінал Ліги конференцій у 2025 році пройде 28 травня в Варшаві.

Нагадаємо, перший півфінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25 між лондонським «Арсеналом» та паризьким «Парі Сен-Жермен» відбувся 29 квітня на стадіоні «Емірейтс» у Лондоні. 

У цьому матчі «Арсенал», за який виступає український захисник Олександр Зінченко, поступився «ПСЖ» з рахунком 0:1.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга Європи Ліга конференцій

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