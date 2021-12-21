Український біатлоніст попався на вживанні допінгу

Руслана Бригадира відсторонили від змагань до з’ясування усіх обставин

Біатлоніст Руслан Бригадир, який тиждень тому ще виступав на Кубку ІВU в Обертілліаху, відсторонений від змагань. Допінг-офіцер Національного антидопінгового центру взяв у нього пробу сечі, яка показала позитивний результат. В організмі спортсмена виявили заборонений препарат.

З 20 грудня до з’ясування всіх обставин та винесення рішення Бригадир тимчасово відсторонений від змагань і не зможе брати участь навіть у навчально-тренувальних зборах.

Руслан Бригадир входить до десятки найкращих українських біатлоністів. Найвище його досягнення - срібна медаль в естафеті на Кубку ІВU.

До числа кандидатів на поїздку на Олімпіаду в Пекіні він не входить.

Нагадаємо, 20 грудня Всесвітня антидопінгова агенція оприлюднила результати допінг-проб за 2019 рік. Виявилося, що Україна увійшла до топ-10 країн порушників.