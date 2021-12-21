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    Український біатлоніст попався на вживанні допінгу

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    Руслан Бригадир відсторонений від змагань - Український біатлоніст попався на вживанні допінгу
    Руслан Бригадир відсторонений від змагань
    фото з відкритих джерел

    Руслана Бригадира відсторонили від змагань до з’ясування усіх обставин

    Біатлоніст Руслан Бригадир, який тиждень тому ще виступав на Кубку ІВU в Обертілліаху, відсторонений від змагань. Допінг-офіцер Національного антидопінгового центру взяв у нього пробу сечі, яка показала позитивний результат. В організмі спортсмена виявили заборонений препарат.

    З 20 грудня до з’ясування всіх обставин та винесення рішення Бригадир тимчасово відсторонений від змагань і не зможе брати участь навіть у навчально-тренувальних зборах.

    Руслан Бригадир входить до десятки найкращих українських біатлоністів. Найвище його досягнення - срібна медаль в естафеті на Кубку ІВU.

    До числа кандидатів на поїздку на Олімпіаду в Пекіні він не входить.

    Нагадаємо, 20 грудня Всесвітня антидопінгова агенція оприлюднила результати допінг-проб за 2019 рік. Виявилося, що Україна увійшла до топ-10 країн порушників.

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    Теги: Олімпіада біатлон Руслан Бригадир
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    Український біатлоніст попався на вживанні допінгу