Боксер з Домінікани став наймолодшим чемпіоном серед професіоналів

21-річний Роса став володарем титулу у мінімальній вазі

Боксер з Домінікани Ерік Роса став наймолодшим чемпіоном серед професіоналів. Титул WBA Regular у мінімальній вазі (до 47,6 кг) він здобув у 21 рік, здолавши філіппінця Вікторіо Салудара.

Бій вийшов на розсуд суддів: Салудар викидав удари і влучав частіше, у Роси ж був вищим ККД і чистіші влучення. В підсумку вийшов серйозний розкид за оцінками: 113-112 Росе, йому ж явно упереджені 116-109 проти 113-112 Салудару.

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