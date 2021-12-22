  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Боксер з Домінікани став наймолодшим чемпіоном серед професіоналів

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Ерік Роса став наймолодшим чемпіоном світу&nbsp; - Боксер з Домінікани став наймолодшим чемпіоном серед професіоналів
    Ерік Роса став наймолодшим чемпіоном світу 
    фото з відкритих джерел

    21-річний Роса став володарем титулу у мінімальній вазі

    Боксер з Домінікани Ерік Роса став наймолодшим чемпіоном серед професіоналів. Титул WBA Regular у мінімальній вазі (до 47,6 кг) він здобув у 21 рік, здолавши філіппінця Вікторіо Салудара.

    Бій вийшов на розсуд суддів: Салудар викидав удари і влучав частіше, у Роси ж був вищим ККД і чистіші влучення. В підсумку вийшов серйозний розкид за оцінками: 113-112 Росе, йому ж явно упереджені 116-109 проти 113-112 Салудару.

    Раніше, нагадаємо, Василь Ломаченко потрапив у скандал з національним прапором після поєдинку з Річардом Коммі.

    Вчинок співвітчизника не зрозумів Володимир Кличко.

    Пізніше український боксер, з якого сміявся весь світ, жорстко прокоментував слова Кличка про Ломаченка.

    Пізніше Олександр Усик відреагував на відсторонення Ломаченка від боксу.

    Читайте також:

    Теги: бокс Василь Ломаченко Олександр Усик
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Боксер з Домінікани став наймолодшим чемпіоном серед професіоналів