Чемпіонат світу-2022. Україна – Франція: онлайн матчу

На НСК «Олімпійський» команді Олександра Петракова потрібно перемагати чемпіонів світу

Збірна України з футболу загнала себе в кут. Тепер, щоб зберегти шанс в боротьбі за перше місце відбірної групи чемпіонату світу, а з ним і пряму путівку до фінальної частини, потрібно вигравати у Франції. Завдання не з простих, тим більше якщо врахувати, що з п’яти домашніх зустрічей з трикольоровими наша команда виграла лише одного разу.

В.о. головного тренера української збірної Олександр Петраков сподівається, що футболістам вистачить майстерності, і вони нарешті розпочнуть використовувати нагоди для взяття воріт.

У французів є відчутні втрати. До Києва не приїхали одні з найкращих гравців минулої Ліги чемпіонів Кіліан Мбаппе, Нголо Канте і Корентен Толіссо.

У нас також є втрати. Через пошкодження поїхав зі збірної Віталій Буяльський. Через перебір жовтих карток не гратиме Олександр Зінченко.

Березневий матч у Парижі між Францією і Україною завершився внічию – 1:1.

Матч на НСК «Олімпійський» розпочнеться о 21:45. «Главком» проводить онлайн-трансляцію гри.

5 хвилин до матчу. Грають гімни.

10 хвилин до матчу. Завершується розминка. Хвилювання зростає.

Одна година до матчу. Стали відомі стартові склади. Петраков виставив одразу трьох центральних захисників і одного хвильоріза Степаненка.

Україна: П'ятов, Тимчик, Матвієнко, Кривцов, Забарний, Миколенко, Степаненко, Шапаренко, Циганков, Ярмоленко, Яремчук.

В запасі: Бойко, Різник, Соболь, Сирота, Качараба, Корнієнко, Макаренко, Зубков, Малиновський, Сидорчук, Караваєв, Сікан.

Франція: Льоріс, Дюбуа, Зума, Кімпембе, Дінь, Чуамені, Погба, Рабьо, Коман, Грізманн, Марсьяль

В запасі: Манданда, Майнан, Тео Ернандес, Ленгле, Варан, Мукіеле, Діаіи, Гендузі, Верету, Бензема.

Сьогодні вже відбувся один матч у нашій групі. Фінляндія перемогла Казахстан і піднялася на другу сходинку турнірної таблиці.