Усі результати 5-го туру кваліфікації чемпіонату світу з футболу
Збірна Італії встановила світовий рекорд за матчами без поразок
Програма 5-го туру відбірного турніру чемпіонату світу в європейській зоні завершилася світовим рекордом збірної Італії. У Швейцарії вони зіграли внічию – 0:0. Ця гра стала 36-ю поспіль для «Скуадри Адзурри», в якій вона не знає гіркоти поразок. Останньою, кому вдалося обіграти італійців, стала команда Португалії у вересні 2018 року в рамках елітного дивізіону Ліги націй.
В зоні КОНКАКАФ сталася неординарна подія. Матч Бразилія – Аргентина був перерваний через втручання поліції. Четверо гравців гостей затримані через порушення ковідного протоколу.
Група В
Іспанія – Грузія – 4:0
Косово – Греція – 1:1
Група С
Швейцарія – Італія – 0:0
На 53-й хвилині Жоржіньо (Італія) не реалізував пенальті.
Болгарія – Литва – 1:0
Група Е
Білорусь – Уельс – 2:3
Бельгія – Чехія – 3:0
Група I
Англія – Андорра – 4:0
Албанія – Угорщина – 1:0
Сан-Марино – Польща – 1:7
Група J
Німеччина – Вірменія – 6:0
Ісландія – Північна Македонія – 2:2
Румунія – Ліхтенштейн – 2:0
Кваліфікація чемпіонату світу. Всі результати 5-го туру, зіграні 4 вересня.
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