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    Усі результати 5-го туру кваліфікації чемпіонату світу з футболу

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    Чемпіони Європи італійці не поступаються протягом 36 матчів - Усі результати 5-го туру кваліфікації чемпіонату світу з футболу
    Чемпіони Європи італійці не поступаються протягом 36 матчів
    Фото з відкритих джерел

    Збірна Італії встановила світовий рекорд за матчами без поразок

    Програма 5-го туру відбірного турніру чемпіонату світу в європейській зоні завершилася світовим рекордом збірної Італії. У Швейцарії вони зіграли внічию – 0:0. Ця гра стала 36-ю поспіль для «Скуадри Адзурри», в якій вона не знає гіркоти поразок. Останньою, кому вдалося обіграти італійців, стала команда Португалії у вересні 2018 року в рамках елітного дивізіону Ліги націй.

    В зоні КОНКАКАФ сталася неординарна подія. Матч Бразилія – Аргентина був перерваний через втручання поліції. Четверо гравців гостей затримані через порушення ковідного протоколу.

    Група В

    Іспанія – Грузія – 4:0

    Косово – Греція – 1:1

    Група С

    Швейцарія – Італія – 0:0

    На 53-й хвилині Жоржіньо (Італія) не реалізував пенальті.

    Болгарія – Литва – 1:0

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    Група Е

    Білорусь – Уельс – 2:3

    Бельгія – Чехія – 3:0

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    Група I

    Англія – Андорра – 4:0

    Албанія – Угорщина – 1:0

    Сан-Марино – Польща – 1:7

    Група J

    Німеччина – Вірменія – 6:0

    Ісландія – Північна Македонія – 2:2

    Румунія – Ліхтенштейн – 2:0

    Кваліфікація чемпіонату світу. Всі результати 5-го туру, зіграні 4 вересня.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    Усі результати 5-го туру кваліфікації чемпіонату світу з футболу