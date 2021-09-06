Усі результати 5-го туру кваліфікації чемпіонату світу з футболу

Збірна Італії встановила світовий рекорд за матчами без поразок

Програма 5-го туру відбірного турніру чемпіонату світу в європейській зоні завершилася світовим рекордом збірної Італії. У Швейцарії вони зіграли внічию – 0:0. Ця гра стала 36-ю поспіль для «Скуадри Адзурри», в якій вона не знає гіркоти поразок. Останньою, кому вдалося обіграти італійців, стала команда Португалії у вересні 2018 року в рамках елітного дивізіону Ліги націй.

В зоні КОНКАКАФ сталася неординарна подія. Матч Бразилія – Аргентина був перерваний через втручання поліції. Четверо гравців гостей затримані через порушення ковідного протоколу.

Група В

Іспанія – Грузія – 4:0

Косово – Греція – 1:1

Група С

Швейцарія – Італія – 0:0

На 53-й хвилині Жоржіньо (Італія) не реалізував пенальті.

Болгарія – Литва – 1:0

Група Е

Білорусь – Уельс – 2:3

Бельгія – Чехія – 3:0

Група I

Англія – Андорра – 4:0

Албанія – Угорщина – 1:0

Сан-Марино – Польща – 1:7

Група J

Німеччина – Вірменія – 6:0

Ісландія – Північна Македонія – 2:2

Румунія – Ліхтенштейн – 2:0

Кваліфікація чемпіонату світу. Всі результати 5-го туру, зіграні 4 вересня.