Стартувало голосування за звання найкращого гравця листопада Прем’єр-ліги
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Розсилка
Конкурс організований українською Прем’єр-лігою
У голосуванні беруть участь переможці номінації «найкращий гравець туру».
Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.
У листопаді ними стали: 14-й тур – Мар’ян Швед («Карпати»), 15-й тур – Микола Шапаренко («Динамо»), 16-й тур – Андрій Цуріков («Олександрія»).
А також футболісти, які, на думку експертної ради, відзначалися стабільністю впродовж листопадових турів і заслужили право взяти участь у голосуванні.
Ними стали Артем Гордієнко («Зоря»), Віктор Циганков («Динамо»), Ісмаїлі («Шахтар»), Андрій Запорожан («Олександрія») й Олександр Філіппов («Десна»).
Тепер усі бажаючі зможуть віддати голос за футболіста, якого вони вважають найкращим у листопаді, на сайті УПЛ.