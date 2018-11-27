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    Стартувало голосування за звання найкращого гравця листопада Прем’єр-ліги

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    Стартувало голосування за звання найкращого гравця листопада Прем’єр-ліги

    Конкурс організований українською Прем’єр-лігою

    У голосуванні беруть участь переможці номінації «найкращий гравець туру».

    Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

    У листопаді ними стали: 14-й тур – Мар’ян Швед («Карпати»), 15-й тур – Микола Шапаренко («Динамо»), 16-й тур – Андрій Цуріков («Олександрія»).

    А також футболісти, які, на думку експертної ради, відзначалися стабільністю впродовж листопадових турів і заслужили право взяти участь у голосуванні.

    Ними стали Артем Гордієнко («Зоря»), Віктор Циганков («Динамо»), Ісмаїлі («Шахтар»), Андрій Запорожан («Олександрія») й Олександр Філіппов («Десна»).

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    Тепер усі бажаючі зможуть віддати голос за футболіста, якого вони вважають найкращим у листопаді, на сайті УПЛ.

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