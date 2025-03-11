Став відомий склад юнацької збірної України з футболу на турнір чотирьох націй у Румунії

Синьо-жовті зустрінуться з однолітками з Польщі, Румунії та Чорногорії

Тренерський штаб на чолі з Олегом Голодюком викликав на збір 22 футболістів

Визначився склад юнацької збірної України U-16 (футболісти не старші 2009 року народження), яка в березні візьме участь у турнірі чотирьох націй, який прийматиме Румунія. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

На змаганнях синьо-жовті, які готуватимуться до кваліфікації Євро-2026 (U-17), зустрінуться з однолітками з Польщі (20 березня, початок о 15:00), Румунії (22 березня, 12:00) та Чорногорії (24 березня, 15:00).

Тренерський штаб на чолі з Олегом Голодюком викликав на збір 22 футболістів.

Склад юнацької збірної України U-16

Воротарі: Дмитро Пожар («Динамо» Київ), Денис Столяренко («Легія», Польща), Гліб Удовиченко («Атлетико», Іспанія).

Захисники: Нікіта Царичанський («Динамо» Київ), Максим Коваль, Михайло Гарбар (обидва – «Шахтар» Донецьк), Богдан Левицький («Рух» Львів), Назарій Рудзей (без клубу), Ілля Яблонський («Спортинг», Португалія), Тимофій Солодаренко («Вердер», Німеччина), Денис Пламінський («Гайдук», Хорватія)

Півзахисники: Назар Гурін («Динамо» Київ), Станіслав Шукалович, Арсеній-Тимофій Трохим, Арсеній Сафонов (усі — «Шахтар» Донецьк), Артем Рибак («Барселона», Іспанія), Єгор Кощій («Баєр», Німеччина), Адам Гурам («Гайдук», Хорватія).

Нападники: Артур Курячий, Кірілл Саричев (обидва – «Шахтар» Донецьк), Артем Гапоненко («Порту», Португалія), Максим Гололобов («Баєр», Німеччина).

Варто зазначити, що із 4-го до 9 травня наші юнаки виступатимуть на Турнірі розвитку УЄФА, де гратимуть з однолітками із Греції, Фінляндії (господар) та Угорщини.

Нагадаємо, 5 грудня у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування першого раунду відбору Євро-2026 (U-17). За його результатами юнацька збірна України опинилася в групі 1, де протистоятиме Італії, Чорногорії та Естонії. Господарем мінітурніру буде Естонія.

Календар матчів юнацької збірної України U-17

01.10.2025. Чорногорія – Україна

04.10.2025. Україна – Естонія

07.10.2025. Україна – Італія

Результати жеребкування першого раунду відбору Євро-2026 (U-17)

Група 1: Італія, Україна, Чорногорія, Естонія.

Група 2: Чехія, Угорщина, Північна Македонія, Гібралтар.

Група 3: Англія, Швеція, Литва, Шотландія.

Група 4: Іспанія, Данія, Латвія, Андорра.

Група 5: Бельгія, Норвегія, білорусь, Молдова.

Група 6: Австрія, Ірландія, Косово, Фарерські о-ви.

Група 7: Сербія, Туреччина, Боснія і Герцеговина, Мальта.

Група 8: Хорватія, Нідерланди, Албанія, Казахстан.

Група 9: Франція, Ізраїль, Румунія, Азербайджан.

Група 10: Швейцарія, Словаччина, Болгарія, Сан-Марино.

Група 11: Північна Ірландія, Фінляндія, Кіпр, Вірменія.

Група 12: Португалія, Словенія, Уельс, Ліхтенштейн.

Група 13: Польща, Німеччина, Люксембург.

Група 14: Греція, Ісландія, Грузія.

54 команди були розділені на 12 груп по чотири учасники та дві групи по три учасники. Господар фінальної частини, збірна Естонії, також візьме участь у кваліфікації.

За підсумками першого раунду відбору 14 переможців груп і 14 команд, які посядуть другі місця, вийдуть до другого раунду в Лізі A. Решта 26 команд візьмуть участь у другому раунді в Лізі B.

Збірні, що потраплять до другого раунду відбору в Лізі А, навесні 2026 року змагатимуться за сім путівок до фінальної частини Євро-2026 (U-17). Естонія як господар турніру отримала перепустку автоматично. Відзначимо, що відбірний раунд у Лізі А є також кваліфікаційним раундом на Чемпіонат світу-2026 (U-17) у Катарі.

До того ж команди з обох ліг другого раунду відбору боротимуться за підвищення та пониження між лігами перед першим раундом кваліфікації Євро-2028 (U-19).

Нагадаємо, головний тренер збірної України Сергій Ребров оприлюднив список футболістів на матчі плей-офф Ліги націй проти Бельгії.