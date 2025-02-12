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ЗСУ ліквідували футболіста, причетного до обслуговування Стратегічних ядерних сил РФ

Христина Жиренко
glavcom.ua
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ЗСУ ліквідували футболіста, причетного до обслуговування Стратегічних ядерних сил РФ
У 2015-2017 роках окупант грав у складі команди «Кукнур» (село Кукнур, республіка Марій Ел)

Ямбаршева поховали 20 січня 2025 року, але зник безвісти він ще восени минулого року

Сили оборони ліквідували окупанта Вадима Ямбаршева – він грав у футбол на аматорському рівні, а також проходив службу у військовій частина 25594, яка причетна до обслуговуванням Стратегічних ядерних сил Росії. Про це інформує Watchers.

Зазначається, що Ямбаршев народився 6-го лютого 1999 року. У 2015-2017 роках грав у складі команди «Кукнур» (село Кукнур, республіка Марій Ел). 

Ця команд грає турніри аматорського рівня. Зокрема, «Кукнур» є багаторазовим призером чемпіонату Сернурського району.

Ямбаршева поховали 20 січня 2025 року, але зник безвісти він ще восени минулого року.

ЗМІ вдалося знайти допис про розшук окупанта в соціальній мережі Вконтакте, залишений, скоріше за все, кимось з його батьків 26-го грудня 2024 року.

«Шукаю сина – Ямбаршева Вадима Леонідовича, 06.02.1999 р.н. Позивний «Кеша» в/ч 25594. 31.10.24 відправили на завдання, 02.11.24 не вийшли на зв’язок на Торецькому напрямку. Хто бачив чи воював з ним – напишіть, будь ласка, дякую» , – йшлося у дописі.

Згідно з інформацією BBC, військова частина 25594 (саме про неї йдеться мова у дописі про розшук Ямбаршева) також відома, як арсенал 12-го головного управління Міністерства оборони росії, яке займається обслуговуванням Стратегічних ядерних сил РФ. 

Сама частина розташована у місті Вологда-20.

Нагадаємо, олімпійська чемпіонка 2004 року Наталія Скакун, яка нині очолює жіночу збірну України з важкої атлетики, поділилася історією своєї підопічної, мати якої живе в окупованому Бердянську.

В інтерв'ю NV легендарна важкоатлетка розповіла, що українка намагалася вивезти маму з окупації, але та категорично відмовилася. Цікаво, що після серйозної травми коліна жінка погодилася поїхати в Запоріжжя, де їй зробили операцію. Однак, після відновлення, вона вирішила повернутися назад у Бердянськ.

«У нас тренується дівчина із Запоріжжя. Цікаво, що її мама зараз живе в окупованому Росією Бердянську й почувається там комфортно. Дівчина досі спілкується з нею телефоном, і їхні розмови часто перетворюються на сварки через різні погляди. Моя підопічна хотіла вивезти маму з окупованої території, але та категорично відмовилася, заявивши, що їй там добре. Вона вважає себе частиною Росії.

Найцікавіше сталося, коли ця жінка серйозно травмувала коліно. Спортсменка зібралася, поїхала в окупований Бердянськ і вивезла маму на підконтрольну Україні територію. У Запоріжжі їй зробили операцію й допомогли відновитися. Однак, коли їй стало краще, вона вирішила повернутися назад в окупацію. Це виглядає дуже дивно, але моя підопічна не могла залишити маму в біді, навіть якщо їхні погляди кардинально різні», – сказала Скакун.

Нагадаємо, веслувальниця Лариса Жалінська, яка служила в Національній гвардії України, виїхала з України за туристичною путівкою і поїхала в Росію.

В інтерв'ю російським пропагандистам з RT вона заявила, що «вона росіянка», а також розповіла, як потрапила до Москви.

«Сьогодні мої дії багато хто кваліфікує як втечу в Росію, але я б не вважала це втечею. Я б це назвала поверненням на батьківщину, на історичну батьківщину. Я є росіянкою за національністю, моє рідне місто – це місто Приморськ Запорізької області Російської Федерації, я завжди була російськомовна.

Мені на руку зіграло те, що з весни 2024 року жінкам-військовослужбовцям стали надавати відпустки з правом виїзду за кордон, зокрема за туристичними путівками. Тому мною була придбана туристична путівка до Чехії. Також я підстрахувалася, оформила другий закордонний паспорт, не сповістивши про це військову частину.

Саме за цим паспортом я згодом перетнула кордон. Раніше за допомогою Telegram-каналів і друзів з Росії я знайшла перевізників, які вивозять зі Львова до Польщі і там допомагають через спеціальні чати знайти перевізників, які вже перетинають польсько-білоруський кордон. Також за допомогою друзів з Росії було куплено квиток на літак Мінськ-Москва», – сказала Жалінська.

Жалінська неодноразово ставала чемпіонкою України з академічного веслування, на останньому чемпіонаті України в 2024 році на її рахунку дві бронзи та срібло, в 2023 році вона мала чотири золота.

Теги: війна НОВИНИ ФУТБОЛУ росія окупанти

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