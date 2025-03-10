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Юнацька збірна України з футболу проведе два спаринги у березні

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Юнацька збірна України з футболу проведе два спаринги у березні
У березні Україна зіграє проти Північної Ірландії та Норвегії

Збірна України продовжує готуватися до чемпіонату світу

У межах підготовки до чемпіонат світу з футболу юнацька збірна України (вік гравців до 20 років) проведе два товариські поєдинки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Юнацька збірна України U-20 (гравці не старші 2005 року народження), яка восени візьме участь у чемпіонаті світу, під час березневого навчально-тренувального збору в Туреччині проведе два спаринги: 22-го числа (початок – 16:00 за Києвом) – проти Північної Ірландії (U-21), 25-го (14:00) – проти Норвегії (U-20).

Нагадаємо, юнацька збірна України U-19 торік здобула путівку на чемпіонат світу серед команд U-20, пробившись до півфіналу Євро-2024 в Північній Ірландії.

Чемпіонат світу (U-20) проходитиме з 27 вересня до 19 жовтня в п'яти містах Чилі: Вальпараїсе, Сантьяго, Вінья-дель-Мар, Ранкагуа й Талька. Участь у форумі візьмуть 24 команди із шести конфедерацій. Спочатку вони змагатимуться в шести квартетах. По дві найкращі збірні кожної групи, а також чотири команди із шести, що посядуть третє місце, вийдуть до 1/8 фіналу. Далі – за звичною схемою.

Після того, як визначилися півфіналісти Кубку Азії, відомі 20 учасників чемпіонату світу: Чилі (у ролі господаря), Іспанія, Франція, Італія, Україна та Норвегія – від Європи, США, Мексика, Куба й Панама – від КОНКАКАФ, Бразилія, Аргентина, Колумбія, Парагвай – від Південної Америки, Японія, Корея, Саудівська Аравія, Австралія – від Азії, Нова Зеландія та Нова Каледонія — від Океанії. Ще чотири команди, від Африки, визначаться в травні.

Жеребкування Чемпіонат світу-2025 (U-20) відбудеться влітку (дату ще не визначено). Посів формуватиметься за сумою очок, здобутих країною на останніх п'яти мундіалях U-20 – 2023 (100%), 2019 (80%), 2017 (60%), 2015 (40%), 2013 (20%). Також під час жеребкування враховуватиметься й географічний принцип.

Варто зазначити, що чинним чемпіоном світу серед збірних U-20 є команда Уругваю, а 2019 року золото взяла збірна України, яку очолював Олександр Петраков.

Як повідомлялося, у вівторок, 11 березня, відбудуться повторні поєдинки 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Зокрема, клуб українця Анатолія Трубіна «Бенфіка» зіграє з «Барселоною».

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України чемпіонат світу

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