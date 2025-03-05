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Легендарний арбітр Колліна розповів про «ракову пухлину, яка може вбити футбол»

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Легендарний арбітр Колліна розповів про «ракову пухлину, яка може вбити футбол»
Колліна є один із найвідоміших арбітрів в історії футболу
фото: ua-football.com

Колліна закликав звернути увагу на агресивну поведінку вболівальників щодо арбітрів

Керівник суддівського комітету Міжнародної федерації футболу (ФІФА) П'єрлуїджі Колліна заявив, що в сучасному футболі арбітрам складніше виконувати свою роботу, ніж раніше, через образи під час ігор, у тому числі в соцмережах. Про це повідомляє Главком з посиланням на Sky Sports.

«Ніколи не було просто (працювати футбольним суддею). Я можу сказати, що ситуація зараз гірша, ніж раніше. Відповідальність за ухвалення рішення – це важливо. Інтерес дуже великий, особливо на найвищому рівні. Тож це складно», – заявив Колліна.

Зокрема, нещодавно головний тренер турецького «Фенербахче» Жозе Моурінью отримав дискваліфікацію за «зневажливі та образливі висловлювання на адресу як турецької футбольної спільноти, так і всіх турецьких суддів».

«На жаль, таке відбувається завжди. Є люди, які шукають змови і знаходять щось брудне навіть коли цього немає», – зазначив Колліна.

Він також закликав звернути увагу на неналежну поведінку щодо арбітрів.

Ймовірно, все погіршало в порівнянні з часами, коли я працював – тоді соціальних мереж не існувало. Є проблема – образа суддів, особливо у масовому та молодіжному футболі. Це те, що треба враховувати.

«Я говорив про ракову пухлину, яка може знищити футбол. Я, як і раніше, переконаний, що неприпустима ситуація, коли в молодіжних матчах батьки хлопчиків і дівчаток, які грають у футбол, ображають суддю. Гравці набувають досвіду, який може бути важливим для майбутнього. Не лише як футболісти, тому що, ймовірно, лише 0,0001% з них стануть професійними гравцями, але всі вони виростуть і стануть жінками та чоловіками. І цей досвід, який вони здобули, будучи молодими гравцями, може допомогти їм у житті», – зазначив італієць.

Колліна є один із найвідоміших арбітрів в історії футболу. Він обслуговував фінал Ліги чемпіонів 1999 року «Манчестер Юнайтед» – «Баварія» і фінал чемпіонату світу 2002 року Німеччина – Бразилія.

Нагадаємо, 4 березня відбулися перші чотири матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Жозе Моурінью

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