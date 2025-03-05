Легендарний арбітр Колліна розповів про «ракову пухлину, яка може вбити футбол»

Колліна закликав звернути увагу на агресивну поведінку вболівальників щодо арбітрів

Керівник суддівського комітету Міжнародної федерації футболу (ФІФА) П'єрлуїджі Колліна заявив, що в сучасному футболі арбітрам складніше виконувати свою роботу, ніж раніше, через образи під час ігор, у тому числі в соцмережах. Про це повідомляє Главком з посиланням на Sky Sports.

«Ніколи не було просто (працювати футбольним суддею). Я можу сказати, що ситуація зараз гірша, ніж раніше. Відповідальність за ухвалення рішення – це важливо. Інтерес дуже великий, особливо на найвищому рівні. Тож це складно», – заявив Колліна.

Зокрема, нещодавно головний тренер турецького «Фенербахче» Жозе Моурінью отримав дискваліфікацію за «зневажливі та образливі висловлювання на адресу як турецької футбольної спільноти, так і всіх турецьких суддів».

«На жаль, таке відбувається завжди. Є люди, які шукають змови і знаходять щось брудне навіть коли цього немає», – зазначив Колліна.

Він також закликав звернути увагу на неналежну поведінку щодо арбітрів.

Ймовірно, все погіршало в порівнянні з часами, коли я працював – тоді соціальних мереж не існувало. Є проблема – образа суддів, особливо у масовому та молодіжному футболі. Це те, що треба враховувати.

«Я говорив про ракову пухлину, яка може знищити футбол. Я, як і раніше, переконаний, що неприпустима ситуація, коли в молодіжних матчах батьки хлопчиків і дівчаток, які грають у футбол, ображають суддю. Гравці набувають досвіду, який може бути важливим для майбутнього. Не лише як футболісти, тому що, ймовірно, лише 0,0001% з них стануть професійними гравцями, але всі вони виростуть і стануть жінками та чоловіками. І цей досвід, який вони здобули, будучи молодими гравцями, може допомогти їм у житті», – зазначив італієць.

Колліна є один із найвідоміших арбітрів в історії футболу. Він обслуговував фінал Ліги чемпіонів 1999 року «Манчестер Юнайтед» – «Баварія» і фінал чемпіонату світу 2002 року Німеччина – Бразилія.

Нагадаємо, 4 березня відбулися перші чотири матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.