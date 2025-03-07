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Ребров оголосив заявку збірної України на матчі проти Бельгії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Ребров оголосив заявку збірної України на матчі проти Бельгії
фото: uaf.ua/Українська асоціація футболу

До основного списку збірної України ввійшли 25 гравці

Головний тренер збірної України Сергій Ребров оприлюднив список футболістів на матчі плей-офф Ліги націй проти Бельгії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Українську асоціацію футболу.

Матчі плей-офф Ліги націй проти Бельгії пройдуть 20 березня (Мурсія, Іспанія) та 23 березня (Генк, Бельгія). Переможець отримає право зіграти у найсильнішому дивізіоні Ліги націй, а команда, яка програє, гратиме у Лізі B.

До основного списку збірної України ввійшли 25 гравці, ще шість – потрапили до резервного. До складу також повертається Андрій Ярмоленко, якого не викликали на останні матчі.

Склад збірної України

Воротарі: Андрій Лунін («Реал» Мадрид, Іспанія), Анатолій Трубін («Бенфіка» Лісабон, Португалія), Дмитро Різник («Шахтар» Донецьк).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі – «Шахтар» Донецьк), Олексій Сич («Карпати» Львів), Богдан Михайліченко («Полісся» Житомир), Віталій Миколенко («Евертон» Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний («Борнмут», Англія), Максим Таловєров («Плімут», Англія).

Півзахисники: Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Андрій Ярмоленко (усі – «Динамо» Київ), Георгій Судаков, Єгор Назарина (обидва – «Шахтар» Донецьк), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва – «Полісся» Житомир), Іван Калюжний («Олександрія»), Віктор Циганков («Жирона», Іспанія), Олександр Зінченко («Арсенал» Лондон, Англія), Єгор Ярмолюк («Брентфорд», Англія).

Нападники: Артем Довбик («Рома» Рим, Італія), Роман Яремчук («Олімпіакос» Пірей, Греція), Владислав Ванат («Динамо» Київ).

Резервний список

Георгій Бущан («Аль-Шабаб» Ер-Ріяд, Саудівська Аравія), Олександр Сваток («Остін», США), Денис Попов, Владислав Кабаєв (обидва – «Динамо» Київ), Дмитро Криськів («Шахтар» Донецьк), Олександр Зубков («Трабзонспор» Трабзон, Туреччина).

Нагадаємо, триває продаж квитків на поєдинок плей-оф Ліги націй-2024/2025 Україна – Бельгія, який відбудеться 20 березня (початок – о 20:45 за місцевим часом) в іспанському місті Мурсія на стадіоні Enrique Roca De Murcia.

До слова, ФІФА обговорює можливість одноразового розширення чемпіонату світу 2030 року з 48 до 64 команд на честь століття турніру. З ініціативою щодо збільшення кількості команд-учасниць виступив делегат із Уругваю, де пройшов перший чемпіонат світу з футболу у 1930 році.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно назвав пропозицію «цікавою і такою, яка заслуговує на ретельний аналіз». При цьому наголошується, що ідея, найімовірніше, не буде схвалена іншими членами ради ФІФА.

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Теги: Збірна України НОВИНИ ФУТБОЛУ Бельгія Ліга націй

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