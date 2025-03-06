Жіноча збірна України з футболу піднялася на одну позицію в рейтингу ФІФА

До першої трійки рейтингу ФІФА входять США, Іспанія та Німеччина

Міжнародна федерація футбольних асоціацій оприлюднила оновлений рейтинг національних жіночих збірних, в якому українська команда піднялася на одну позицію й наразі є 34-ю (1633,37 бала). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Серед представників УЄФА Україна перебуває на 22-му місці.

До першої трійки рейтингу ФІФА входять США, Іспанія та Німеччина.

Після публікації минулого рейтингу наша команда провела два матчі Ліги націй-2025 – проти Албанії (2:1) та Хорватії (2:1).

Наші суперники у групі В4 посідають у рейтингу наступні місця: Чехія – 30-те (-1), Хорватія – 59-те (0), Албанія – 73-тє (0).

Нагадаємо, у середу, 5 березня, відбулися чотири поєдинки 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Голи: Тюрам (38), Мартінес (50).

«Інтер» володів перевагою протягом всього поєдинку. У першому таймі Барелла виконав подачу з правого флангу на дальню стійку, де без нагляду залишився Тюрама, який і відкрив рахунок. На початку другого тайму Мартінес підібрав м'яч у штрафному майданчику «Фейєнорда» та сильним ударом подвоїв рахунок.

Також «Інтер» не реалізував пенальті в другому таймі – удар Зелінські відбив Велленройтер.

«Баварія» – «Байєр» 3:0 (1:0)

Голи: Кейн (9), Мусіала (54), Кейн (75)

У німецькому дербі рахунок на початку гри відкрив ударом головою Гаррі Кейн. У другому таймі Джамал Мусіала та той же Кейн довели рахунок до розгромного. Також варто зазначити, що у другому таймі отримав «червону» картку гравець «Байєра» Норді Мукіеле.

ПСЖ – «Ліверпуль» 0:1 (0:0)

Голи: Елліотт (88)

ПСЖ володів перевагою протягом поєдинку, але не зумів реалізувати свої моменти. А от «Ліверпуль» забив в кінці гри і повертається додому з важливою перемогою.

«Бенфіка» – «Барселона» 0:1 (0:0)

Голи: Рафінья (61)

На початку гри українець Анатолій Трубін кілька разів врятував «Бенфіку» після небезпечних ударів гравців «Барселони». У середині першого тайму захисник каталонців Кубарсі отримав «червону» картку та залишив свою команду в меншості.

Єдиний гол у грі забив бразилець Рафінья, який допоміг «Барселоні» здобути перемогу на виїзді.

Нагадаємо, матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів пройдуть 11-12 березня, чвертьфінали – 8-9 та 15-16 квітня, півфінали – 29-30 квітня та 6-7 травня. Фінал турніру пройде 31 травня в Мюнхені (Німеччина).

Як повідомлялося, клуби українців Луніна і Зінченка здобули перемоги у перших поєдинках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.