Став відомий гонорар Дерев’янченка за бій з Адамесом. Де дивитися поєдинок

Сергій Дерев'янченко є фаворитом поєдинку з Карлосом Адамесом

Український боксер отримає за поєдинок $200 тисяч

Сергій Дерев’янченко сьогодні зробить четверту і, ймовірно останню спробу підкорити боксерський Олімп. Попередні завершувалися невдало. Тричі він поступався в поєдинках за право стати претендентом на чемпіонський бій, хоча остання спроба, проти Геннадія Головкіна, мала стати вдалою, але судді вирішили інакше.

Чергове сходження на вершину Сергій розпочне 6 грудня в Лос-Анджелесі. Деревянченко (13 перемог, 10 з них — нокаутом, 3 поразки) зустрінеться з американцем Карлосом Адамесом із Домініканської республіки (20 перемог, 16 з них — нокаутом, 1 поразка).

У прямій трансляції бій можна буде переглянути на платформі MEGOGO. Орієнтовний початок поєдинку вранці шостого грудня – о 5:00.

Тим часом стали відомі гонорари, які отримають боксери. Дерев’янченко заробить $200 тис., його суперник – $200 тис.

Раніше бою з Ломаченком зажадали два чемпіони.