  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Став відомий гонорар Дерев’янченка за бій з Адамесом. Де дивитися поєдинок

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Сергій Дерев'янченко є фаворитом поєдинку з&nbsp;Карлосом Адамесом - Став відомий гонорар Дерев’янченка за бій з Адамесом. Де дивитися поєдинок
    Сергій Дерев'янченко є фаворитом поєдинку з Карлосом Адамесом
    фото з відкритих джерел

    Український боксер отримає за поєдинок $200 тисяч

    Сергій Дерев’янченко сьогодні зробить четверту і, ймовірно останню спробу підкорити боксерський Олімп. Попередні завершувалися невдало. Тричі він поступався в поєдинках за право стати претендентом на чемпіонський бій, хоча остання спроба, проти Геннадія Головкіна, мала стати вдалою, але судді вирішили інакше.

    Чергове сходження на вершину Сергій розпочне 6 грудня в Лос-Анджелесі. Деревянченко (13 перемог, 10 з них — нокаутом, 3 поразки) зустрінеться з американцем Карлосом Адамесом із Домініканської республіки (20 перемог, 16 з них — нокаутом, 1 поразка).

    У прямій трансляції бій можна буде переглянути на платформі MEGOGO. Орієнтовний початок поєдинку вранці шостого грудня – о 5:00.

    Тим часом стали відомі гонорари, які отримають боксери. Дерев’янченко заробить $200 тис., його суперник – $200 тис.

    212_03

    Раніше бою з Ломаченком зажадали два чемпіони.

    Читайте також:

    Теги: бокс Сергій Дерев'янченко Геннадій Головкін
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Став відомий гонорар Дерев’янченка за бій з Адамесом. Де дивитися поєдинок