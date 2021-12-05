Бій Усик – Ф’юрі можливий вже в березні наступного року

Промоутер Боб Арум запропонував Джошуа гроші за відмову від реваншу з українцем

Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум, який представляє інтереси Тайсона Ф’юрі, заявив, що команда британського боксера намагається домовитися з Ентоні Джошуа, щоб той відійшов убік і дозволив Ф'юрі, який володіє поясом WBC, зустрітися з чемпіоном IBF, WBA, WBO Олександром Усиком в об’єднавчому поєдинку.

«Ми намагаємося домогтися, щоб Джошуа відійшов убік, щоб Тайсон міг битися з Усиком за всі чотири пояси. Ми говоримо про проведення бою в Саудівській Аравії, яка хоче організувати його у березні. Сподіваюся, все складеться», – наводить слова Арума vringe.

За словами глави Арума, якщо Джошуа вирішить не поступатись і захоче реванш, а не відступні гроші, Ф'юрі проведе захист проти «тимчасового» чемпіона WBC Ділліана Уайта у Манчестері.

Усик, за словами промоутера Олександра Красюка, згоден на бій із Ф'юрі за «правильні» гроші.

Українець відібрав пояси в Ентоні Джошуа у вересні. Реванш, якщо його захоче британець, має відбутися не пізніше квітня 2022 року.

Ф’юрі нокаутував Дентея Вайлдера в реванші й замислився над завершення кар’єри. Для прийняття такого рішення йому потрібен поєдинок з Усиком.