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    Бій Усик – Ф’юрі можливий вже в березні наступного року

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    Боб Арум і Тайсон Ф'юрі хочуть поєдинку з Олександром Усиком - Бій Усик – Ф’юрі можливий вже в березні наступного року
    Боб Арум і Тайсон Ф'юрі хочуть поєдинку з Олександром Усиком
    фото з відкритих джерел

    Промоутер Боб Арум запропонував Джошуа гроші за відмову від реваншу з українцем

    Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум, який представляє інтереси Тайсона Ф’юрі, заявив, що команда британського боксера намагається домовитися з Ентоні Джошуа, щоб той відійшов убік і дозволив Ф'юрі, який володіє поясом WBC, зустрітися з чемпіоном IBF, WBA, WBO Олександром Усиком в об’єднавчому поєдинку.

    «Ми намагаємося домогтися, щоб Джошуа відійшов убік, щоб Тайсон міг битися з Усиком за всі чотири пояси. Ми говоримо про проведення бою в Саудівській Аравії, яка хоче організувати його у березні. Сподіваюся, все складеться», – наводить слова Арума vringe.

    За словами глави Арума, якщо Джошуа вирішить не поступатись і захоче реванш, а не відступні гроші, Ф'юрі проведе захист проти «тимчасового» чемпіона WBC Ділліана Уайта у Манчестері.

    Усик, за словами промоутера Олександра Красюка, згоден на бій із Ф'юрі за «правильні» гроші.

    Українець відібрав пояси в Ентоні Джошуа у вересні. Реванш, якщо його захоче британець, має відбутися не пізніше квітня 2022 року.

    Ф’юрі нокаутував Дентея Вайлдера в реванші й замислився над завершення кар’єри. Для прийняття такого рішення йому потрібен поєдинок з Усиком.

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    Теги: бокс Тайсон Ф'юрі Олександр Усик Боб Арум
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    Бій Усик – Ф’юрі можливий вже в березні наступного року