WBС представила найкращі нокаути року (відео)

На нагороду претендують Ф’юрі та Альварес, українців серед номінантів немає

Одна з найавторитетніших боксерських організацій World Boxing Council (Всесвітній боксерський союз) визначила найкращі нокаути року, що минає і запропонувала вболівальникам визначити серед них переможця.

Українські боксери до числа претендентів не потрапили, бо Василь Ломаченко в поєдинку з Масайоші Накатані, Олександр Усик з боєм проти Ентоні Джошуа та Артем Далакян в сутичці з Луїсом Консепсьоном, перемагали в інших трьох провідних версіях – WBA, WBO, IBF.

До числа номінантів WBС увійшли: британець Тайсон Ф'юрі (понад 91 кг), американці Брендон Фігероа (до 55,2 кг), Райан Гарсія (до 61,2 кг) та Хосе Сепеда (до 63,5 кг), мексиканці Оскар Вальдес (до 59 кг) та Сауль Альварес (до 72,6 кг).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от World Boxing Council (@wbcboxing)

Нагадаємо, в ніч з 11 на 12 грудня на ринг вийде Василь Ломаченко. В США він проведе поєдинок з ганцем Річардом Коммі.

Не виключено, що в разі перемоги українець отримає право повернути чемпіонські пояси в легкій вазі. Його кривдник Теофімо Лопес, який відмовлявся від реваншу з Василем, поступився Джорджу Камбососу.

Раніше з’явилося промо бою Ломаченка з Коммі.