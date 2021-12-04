Володимир Кличко влаштував яскраве видовище на телебаченні
Колишній боксер став головним героєм реаліті-шоу «Погоня за знаменитостями»
Зірка боксу Володимир Кличко не спочиває жодного дня. Учора він у Києві разом з Еліною Світоліною і Жаном Беленюком дивувався появі Святослава Вакарчука, а сьогодні повідомив, що став головним героєм реаліті-шоу «Погоня за знаменитостями».
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У серіаліті також знялися актриса Стефані Гісінгер, співачка Ванесса Мей, актори Том Бек і Кіда Ходр Рамадан. Усі вони тікатимуть від колишнього секретаря Федеральної ради безпеки і радника канцлера Німеччини з військової політики від Еріха Вада і команди кібераналітиків.
Учасники мають дістатися географічної точки Німеччини за 10 діб, тоді як слідчі їм мають цьому завадити.
Раніше Віталій Кличко розповів, чи повернеться його брат Володимир у великий бокс.
Тим часом WBС представила найкращі нокаути року (відео).
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