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    Володимир Кличко влаштував яскраве видовище на телебаченні

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    Володимир Кличко став телезіркою - Володимир Кличко влаштував яскраве видовище на телебаченні
    Володимир Кличко став телезіркою
    фото з відкритих джерел

    Колишній боксер став головним героєм реаліті-шоу «Погоня за знаменитостями»

    Зірка боксу Володимир Кличко не спочиває жодного дня. Учора він у Києві разом з Еліною Світоліною і Жаном Беленюком дивувався появі Святослава Вакарчука, а сьогодні повідомив, що став головним героєм реаліті-шоу «Погоня за знаменитостями».

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    Публикация от Wladimir Klitschko (@klitschko)

    У серіаліті також знялися актриса Стефані Гісінгер, співачка Ванесса Мей, актори Том Бек і Кіда Ходр Рамадан. Усі вони тікатимуть від колишнього секретаря Федеральної ради безпеки і радника канцлера Німеччини з військової політики від Еріха Вада і команди кібераналітиків.

    Учасники мають дістатися географічної точки Німеччини за 10 діб, тоді як слідчі їм мають цьому завадити.

    Раніше Віталій Кличко розповів, чи повернеться його брат Володимир у великий бокс.

    Тим часом WBС представила найкращі нокаути року (відео).

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    Теги: телебачення Володимир Кличко бокс шоу-бизнес
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    Володимир Кличко влаштував яскраве видовище на телебаченні