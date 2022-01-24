Стала відома причина смерті призера конкурсу «Містер Олімпія»

Джордж Петерсон помер через проблеми з серцем, які спричинило вживання стероїдів

Американський бодібілдер Джордж Петерсон помер через проблеми із серцем, спричиненими вживанням стероїдів. Про це повідомляє TMZ. За даними джерела, в результаті розтину було встановлено, що причиною смерті чотириразового бронзового призера конкурсу «Містер Олімпія» стала несподівана аритмія серця, спричинена гіпертонічним серцево-судинним захворюванням.

При цьому у висновку йдеться, що одним із факторів, що призвів до смерті спортсмена, стало застосування стероїдів.

Петерсон помер на 38-му році життя. Його виявили мертвим у номері готелю члени його команди. Напередодні Джордж виглядав абсолютно здоровим, в останньому відео у своєму «інстаграмі» він розповів про свою дієту та тренування.

У 2008 році Петерсон став бодібілдером. Професійно він почав займатися цим видом у 2017 році. У 2019 році переміг на конкурсі Arnold Classic у дисципліні Classic Physique. У 2020 році він завоював четверту бронзу на конкурсі «Містер Олімпія» та вважався одним із головних претендентів на перемогу у 2021-му.