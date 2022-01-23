Колишнього футболіста збірної України виштовхують з російського клубу

«Зеніт» не збирається продовжувати угоду з Ракицьким

Колишній гравець «Шахтаря» Ярослав Ракицький, який закрив очі на те, що росіяни окупували Донбас, змусили його залишити Донецьк, і вже ж таки подався до «Зеніта» з Санкт-Петербурга на заробітки, виявився непотрібним клубу. З ним не збираються продовжувати контракт і агент захисника Максим Дудченко в спішному порядку шукає українцю нову команду.

За повідомленнями ЗМІ, новий клуб 32-річний Ракицький вже знайшов.

«Від «Зеніту» не надходило пропозиції продовжити контракт. Найближчим часом закриємо питання із контрактом. Швидше за все це не буде «Зеніт», – сказав Дудченко.

Ракицький перебрався в Росію 2019 року знаючи, що він автоматично втратить місце в збірній України. Втратила можливість розвиватися й дружина футболіста Ольга, яка кілька років тому розпочала в Києві кар’єру співачки.