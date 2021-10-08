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    Послідовник Шварценеггера, призер конкурсу Містер Олімпія помер у 37 років

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    Арнольд Шварценеггер вручає приз Джорджу Петерсону - Послідовник Шварценеггера, призер конкурсу Містер Олімпія помер у 37 років
    Арнольд Шварценеггер вручає приз Джорджу Петерсону
    Фото з відкритих джерел

    Джорджа Петерсона знайшли мертвим у номері готелю

    Чотириразовий бронзовий призер конкурсу Містер Олімпія, американський бодібілдер Джордж Петерсон помер у віці 37 років. Про це повідомляється на офіційній сторінці Mr. Olympia LLC.

    За інформацією видання Evolution of bodybuilding, Петерсона виявили мертвим у номері готелю члени його команди. Напередодні Джордж виглядав абсолютно здоровим, в останньому відео в своєму «інстаграмі» він розповів про дієту та тренування.

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    У 2008 році Петерсон став бодібілдером. Професійно він почав займатися цим видом у 2017 році. 2019-го переміг на конкурсі Arnold Classic в дисципліні Classic Physique. У 2020 році він завоював четверту бронзу на конкурсі Містер Олімпія та вважався одним з головних претендентів на перемогу у 2021-му.

    Містер Олімпія – найпрестижніший конкурс культуристів серед професіоналів. Його неодноразово вигравав зірка кіно Арнольд Шварценеггер, який в останні роки вручав нагороди призерам конкурсу.

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    Теги: УЄФА чемпіонат світу Арнольд Шварценеггер
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    Послідовник Шварценеггера, призер конкурсу Містер Олімпія помер у 37 років