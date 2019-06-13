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    Суд відхилив апеляцію російських футболістів Кокоріна та Мамаєва

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    Кокоріна та Мамаєва доставили до суду - Суд відхилив апеляцію російських футболістів Кокоріна та Мамаєва
    Кокоріна та Мамаєва доставили до суду
    Чемпионат

    Вирок форварду «Зеніта» та півзахиснику «Краснодару» залишився в силі

    У Москві суд відхилив апеляцію на вирок від форварда «Зеніта» Алєксандра Кокоріна та півзахисника «Краснодару» Павла Мамаєва. Покарання залишилося в силі, інформує «Чемпионат».

    Відтак Кокорін отримав 1 рік та 6 місяців колонії загального режиму, а Мамаєв – 1 рік та 5 місяців.

    У жовтні минулого року Кокорін з Мамаєвим та братом спровокували дві бійки, в яких постраждали три особи, серед яких виявився урядовець.

    Втім адвокати засуджених припускають, що ті так і не потраплять до колонії. Вони можуть звернутися за помилуванням до президента Путіна або спливе термін покарання ще до етапування. 

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