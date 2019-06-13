Суд відхилив апеляцію російських футболістів Кокоріна та Мамаєва



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кокоріна та Мамаєва доставили до суду Чемпионат

Вирок форварду «Зеніта» та півзахиснику «Краснодару» залишився в силі

У Москві суд відхилив апеляцію на вирок від форварда «Зеніта» Алєксандра Кокоріна та півзахисника «Краснодару» Павла Мамаєва. Покарання залишилося в силі, інформує «Чемпионат».

Відтак Кокорін отримав 1 рік та 6 місяців колонії загального режиму, а Мамаєв – 1 рік та 5 місяців.

У жовтні минулого року Кокорін з Мамаєвим та братом спровокували дві бійки, в яких постраждали три особи, серед яких виявився урядовець.

Втім адвокати засуджених припускають, що ті так і не потраплять до колонії. Вони можуть звернутися за помилуванням до президента Путіна або спливе термін покарання ще до етапування.