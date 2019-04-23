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    Київське дербі у футбольній Прем'єр-лізі завершилося перемогою Донецька (відео)

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    Романові Вантуху (№47) вдалося зупинити атакувальний порив суперників з &laquo;Арсеналу&raquo; - Київське дербі у футбольній Прем'єр-лізі завершилося перемогою Донецька (відео)
    Романові Вантуху (№47) вдалося зупинити атакувальний порив суперників з «Арсеналу»
    ФК «Олімпік»

    Ця перемога дозволяє «Олімпіку» трохи поліпшити становище в боротьбі за виживання

    25-й тур української Прем'єр-ліги стартував із поєдинку двох київських команд, які представляють різні міста, але в столиці нікому однаково не цікаві. Номінальний господар стадіону імені Лобановського «Олімпік» з Донецька переміг за звичних для цих суперників порожніх трибун київський «Арсенал». 

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    «Олімпік» (Донецьк) - «Арсенал» (Київ) - 2:0

    Голи: 1:0 - Олексій Гай (37, з пенальті). 2:0 - Максим Дегтярьов (44)

    «Олімпік»: Кринський – Ксьонз, Дмитро Гришко (к), Євген Цимбалюк, Вантух – Олексій Гай - Геннадій Пасіч (Сондей, 87), Андрій Кравчук, Політило (Євген Пасіч, 77), Максим До Коуто (Рінар Валєєв, 69) - Максим Дегтярьов. Тренер – Ігор Климовський
    «Арсенал»: Підківка - Жичиков, Башлай, Вакуленко (к) (Сагуткін, 59), Дубинчак - Домбровський - Аваґимян, Танковський, Оріховський (Артем Козак, 57), Мудрик (Ліпартія, 46) - Владислав Калитвинцев. Тренер – Ігор Леонов
    Судді: Кривушкін (Харків) - Руслан Єрмоленко, Денис Марченко (обидва - Чернігів)
    Попередження: Танковський (19), Дубинчак (58)
    23 квітня. Київ. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського

    «Олімпік» (Донецьк) - «Арсенал» (Київ) - 2:0

    Після цієї перемоги в «Олімпіка» стало 24 очка і він наздогнав львівські «Карпати», які йдуть дев'ятими і в ці хвилини грають проти одеського «Чорноморця». Нижче тільки ті ж «Арсенал» (18 очок) і «Чорноморець» (17).

    Зауважимо, що напряму так звану Прем'єр-лігу покидає лише остання команда. Команди, які посядуть 10-те й 11-те місця, гратимуть перехідні матчі з другою і третьою командами першої ліги.

     Читайте також: Фантастичний штрафний Калитвинцева приніс «Арсеналу» перемогу над «Ворсклою» (відео)
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    Прем’єр-ліга ФК Олімпік ФК «Арсенал-Київ» Владислав Калитвинцев Сергій Вакуленко Дмитро Гришко Ігор Леонов Роман Підківка Олексій Гай Євген Цимбалюк Андрій Кравчук Максим Дегтярьов Владислав Дубинчак Павло Оріховський В'ячеслав Танковський
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