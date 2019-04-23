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    Новини

    Після 0:3 у першому таймі «Ворскла» здійснила блискучий камбек у грі з «Десною» (відео)

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    Михайло Сергійчук забив своїй колишній команді двічі - Після 0:3 у першому таймі «Ворскла» здійснила блискучий камбек у грі з «Десною» (відео)
    Михайло Сергійчук забив своїй колишній команді двічі
    Футбол 24

    Після безвольного першого тайму команда Віталія Косовського ледь не перемогла

    Несподівано цікавий матч у рамках 25-го туру так званої української Прем'єр-ліги видали у Полтаві місцева «Ворскла» і чернігівська «Десна». Гості розчавили суперників у першому таймі, при цьому ще й не реалізували пенальті. А в другій половині трапилося диво.

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    «Ворскла» (Полтава) - «Десна» (Чернігів) - 3:3

    Голи: 0:1 - Михайло Сергійчук (2). 0:2 - Хльобас (14). 0:3 - Михайло Сергійчук (42). 1:3 - Габелок (52). 2:3 - Шарпар (62, з пенальті). 3:3 - Карека (71)
    На 29-й хвилині Артем Фаворов не реалізував пенальті (воротар)

    «Ворскла»: Олександр Ткаченко – Якубу Наджіб, Чеснаков (к), Євген Мартиненко, Артур (Ібрагім Кане, 80) – Тодор Петровіч - Кобахідзе, Шарпар, Габелок (Олександр Скляр, 89), Ребенок – Карека. Тренер – Віталій Косовський
    «Десна»: Паст - Денис Фаворов (к), Парцванія, Імереков, Андрій Мостовий - Огіря, Андрій Богданов - Старенький (Сергій Люлька, 73), Артем Фаворов, Хльобас (Картушов, 58) - Михайло Сергійчук (Денис Безбородько, 75). Тренер – Олександр Рябоконь
    Судді: Новохатній (Київ) - Шланчак (Черкаська область), Журибіда (Луцьк)
    Попередження: Євген Мартиненко (29), Кобахідзе (55) - Андрій Мостовий (27), Артем Фаворов (85)
    23 квітня. Полтава. Стадіон «Ворскла» імені Олексія Бутовського

    «Ворскла» (Полтава) - «Десна» (Чернігів). Гострі моменти першого тайму

    Диво трапилося у другому таймі. У мить, коли від господарів ніхто й нічого вже не очікував. Спершу чотириматчеву домашню безгольову серію своєї команди перервав Артем Габелок. Натхненна цим успіхом «Ворскла» згодом забила ще двічі і здобула нічию, яка варта окремих перемог.

    Після цього матчу «Десна» закріпилася на сьомому місці - 35 очок. «Ворскла» з 30-ма очками йде восьмою.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем’єр-ліга ФК Ворскла ФК «Десна» Максим Імереков Андрій Богданов Артем Фаворов Денис Фаворов Олександр Рябоконь Андрій Мостовий Єгор Картушов Артур Олександр Ткаченко Павло Ребенок Ібрагім Кане Олександр Скляр В'ячеслав Шарпар Александр Кобахідзе Михайло Сергійчук Сергій Старенький Володимир Чеснаков Віталій Косовський
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