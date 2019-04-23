Після 0:3 у першому таймі «Ворскла» здійснила блискучий камбек у грі з «Десною» (відео)



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Михайло Сергійчук забив своїй колишній команді двічі Футбол 24

Після безвольного першого тайму команда Віталія Косовського ледь не перемогла

Несподівано цікавий матч у рамках 25-го туру так званої української Прем'єр-ліги видали у Полтаві місцева «Ворскла» і чернігівська «Десна». Гості розчавили суперників у першому таймі, при цьому ще й не реалізували пенальті. А в другій половині трапилося диво.

«Ворскла» (Полтава) - «Десна» (Чернігів) - 3:3

Голи: 0:1 - Михайло Сергійчук (2). 0:2 - Хльобас (14). 0:3 - Михайло Сергійчук (42). 1:3 - Габелок (52). 2:3 - Шарпар (62, з пенальті). 3:3 - Карека (71)

На 29-й хвилині Артем Фаворов не реалізував пенальті (воротар)

«Ворскла»: Олександр Ткаченко – Якубу Наджіб, Чеснаков (к), Євген Мартиненко, Артур (Ібрагім Кане, 80) – Тодор Петровіч - Кобахідзе, Шарпар, Габелок (Олександр Скляр, 89), Ребенок – Карека. Тренер – Віталій Косовський

«Десна»: Паст - Денис Фаворов (к), Парцванія, Імереков, Андрій Мостовий - Огіря, Андрій Богданов - Старенький (Сергій Люлька, 73), Артем Фаворов, Хльобас (Картушов, 58) - Михайло Сергійчук (Денис Безбородько, 75). Тренер – Олександр Рябоконь

Судді: Новохатній (Київ) - Шланчак (Черкаська область), Журибіда (Луцьк)

Попередження: Євген Мартиненко (29), Кобахідзе (55) - Андрій Мостовий (27), Артем Фаворов (85)

23 квітня. Полтава. Стадіон «Ворскла» імені Олексія Бутовського

«Ворскла» (Полтава) - «Десна» (Чернігів). Гострі моменти першого тайму

Диво трапилося у другому таймі. У мить, коли від господарів ніхто й нічого вже не очікував. Спершу чотириматчеву домашню безгольову серію своєї команди перервав Артем Габелок. Натхненна цим успіхом «Ворскла» згодом забила ще двічі і здобула нічию, яка варта окремих перемог.

Після цього матчу «Десна» закріпилася на сьомому місці - 35 очок. «Ворскла» з 30-ма очками йде восьмою.