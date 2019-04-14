Фантастичний штрафний Калитвинцева приніс «Арсеналу» перемогу над «Ворсклою» (відео)



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Завдяки перемозі над «Ворсклою» «Арсенал» покинув останню сходинку ФК «Ворскла»

Другий київський клуб прагне зберегти прописку в еліті

Полтавська «Ворскла» продовжує деградувати. У матчі 24-го туру української Прем'єр-ліги команда, яка у цьому сезоні брала участь у єврокубках, знову програла. Знову - аутсайдерам з «Арсеналу». Долю поєдинку вирішив фантастичний штрафний у виконанні Владислава Калитвинцева.

«Арсенал» (Київ) - «Ворскла» (Полтава) - 1:0

Голи: 1:0 - Владислав Калитвинцев (58)

«Арсенал-Київ»: Підківка - Жичиков (Сагуткін, 70), Башлай, Вакуленко (к), Дубинчак - Домбровський - Кадимян, Танковський, Оріховський, Мудрик (Владислав Калитвинцев, 46) – Міссі Мезу (Олександр Ковпак, 46). Тренер – Ігор Леонов

«Ворскла»: Олександр Ткаченко – Пердута, Чеснаков (к), Євген Мартиненко, Сапай – Тодор Петровіч - Едін Шехіч, Мисик (Якубу Наджіб, 81), Габелок, Ібрагім Кане – Карека (Юрій Коломоєць, 68). Тренер – Віталій Косовський

Судді: Віктор Копієвський (Хмельницький) – Андрій Єремеєв (Миколаїв), Павлінов (Одеса)

Попередження: Кадимян (31), Домбровський (35), Танковський (79) - Пердута (38), Чеснаков (44), Тодор Петровіч (59), Мисик (81)

На 57-й хвилині попереджено, на 82-й хвилині вилучено (друге попередження) Сапая

14 квітня. Київ. Стадіон «Динамо» імені Лобановського

Завдяки цій перемозі «Арсенал» набрав вже 18 очок і покинув останню сходинку турнірної таблиці. У «Чорноморця» 16 пунктів і він у ці хвилини приймає «Олімпік». «Ворскла» іде восьмою. У неї 29 очок.