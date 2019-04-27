Через воротарський автогол «Чорноморець» на останніх секундах програв «Ворсклі» (відео)



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До заклюючної десятихвилинки виглядало, що одесити здобудуть таку потрібну їм перемогу УПЛ

Одесити і полтавці зіграли один із найдраматичніших матчів поточного чемпіонату

26-й тур української Прем’єр-ліги відкривали «Чорноморець» і «Ворскла».

Команди зіграли один із найдраматичніших матчів поточного чемпіонату. Хоча попервах виглядало, що інтриги не буде взагалі. Ісландський леґіонер одеситів Арні Вільг’яльмссон відкрив рахунок уже на другій хвилині, а на 59-й Володимир Коваль пробивав з позначки і начебто мав знімати всі питання про переможця. Втім, гравець «моряків» одинадцятиметрового не реалізував, а потім трапилося диво.

На 84-й хвилині пенальті заробили вже гравці «Ворскли» і екс-футболіст «Чорноморця» Денис Васін з позначки не промахнувся – 1:1. А на першій компенсованій хвилині розігралася справжня драма: після дальнього удару Юрія Габелка м’яч вдарився у стійку , відскочив у поле і від спини воротаря господарів Андрія Кожухаря повернувся назад у ворота.

«Чорноморець» (Одеса) – «Ворскла» (Полтава) – 1:2

Голи: 1:0 – Вільг’яльмссон (2). 1:1 – Денис Васін (84 з пенальті). 1:2 – Кожухар (90+1, автогол)

На 59-й хвилині Володимир Коваль не реалізував пенальті

«Чорноморець»: Кожухар - Трубочкін, Рижук (к), Гліб Грачов, Норенков - Танчик, Руслан Бабенко, Євген Морозенко, Микола Мусолітін – Вільг'яльмссон (Васілій Павлов, 77) – Володимир Коваль (Чорній, 76). Тренер – Ангел Червенков

«Ворскла»: Олександр Ткаченко – Сапай, Чеснаков (к), Євген Мартиненко, Ібрагім Кане – Денис Васін, Тодор Петровіч (Олександр Скляр, 81), Шарпар, Ребенок (Артур, 88) – Габелок – Юрій Коломоєць (Ґіорґадзе, 86). Тренер – Віталій Косовський

Судді: Костянтин Труханов (Харків) – Тарас Клименко (Київ), Заур Курбанов (Херсон)

Попередження: Гліб Грачов (39) – Сапай (35), Ібрагім Кане (44)

27 квітня. Одеса. Стадіон «Чорноморець». 3 200 глядачів

«Чорноморець» (Одеса) – «Ворскла» (Полтава) – 1:2

Після цієї поразки турнірне становище команд не змінилося: «Ворскла» набрала 33 пункти і залишилася восьмою, а «Чорноморець» з 18-ма очками поділяє два останніх місця з київським «Арсеналом».