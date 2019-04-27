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    Через воротарський автогол «Чорноморець» на останніх секундах програв «Ворсклі» (відео)

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    До заклюючної десятихвилинки виглядало, що одесити здобудуть таку потрібну їм перемогу - Через воротарський автогол «Чорноморець» на останніх секундах програв «Ворсклі» (відео)
    До заклюючної десятихвилинки виглядало, що одесити здобудуть таку потрібну їм перемогу
    УПЛ

    Одесити і полтавці зіграли один із найдраматичніших матчів поточного чемпіонату

    26-й тур української Прем’єр-ліги відкривали «Чорноморець» і «Ворскла».

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    Команди зіграли один із найдраматичніших матчів поточного чемпіонату. Хоча попервах виглядало, що інтриги не буде взагалі. Ісландський леґіонер одеситів Арні Вільг’яльмссон відкрив рахунок уже на другій хвилині, а на 59-й Володимир Коваль пробивав з позначки і начебто мав знімати всі питання про переможця. Втім, гравець «моряків» одинадцятиметрового не реалізував, а потім трапилося диво.

    На 84-й хвилині пенальті заробили вже гравці «Ворскли» і екс-футболіст «Чорноморця» Денис Васін з позначки не промахнувся – 1:1. А на першій компенсованій хвилині розігралася справжня драма: після дальнього удару Юрія Габелка м’яч вдарився у стійку , відскочив у поле і від спини воротаря господарів Андрія Кожухаря повернувся назад у ворота.

    «Чорноморець» (Одеса) – «Ворскла» (Полтава) – 1:2

    Голи: 1:0 – Вільг’яльмссон (2). 1:1 – Денис Васін (84 з пенальті). 1:2 – Кожухар (90+1, автогол)

    На 59-й хвилині Володимир Коваль не реалізував пенальті

    «Чорноморець»: Кожухар - Трубочкін, Рижук (к), Гліб Грачов, Норенков - Танчик, Руслан Бабенко, Євген Морозенко, Микола Мусолітін – Вільг'яльмссон (Васілій Павлов, 77) – Володимир Коваль (Чорній, 76). Тренер – Ангел Червенков
    «Ворскла»: Олександр Ткаченко – Сапай, Чеснаков (к), Євген Мартиненко, Ібрагім Кане – Денис Васін, Тодор Петровіч (Олександр Скляр, 81), Шарпар, Ребенок (Артур, 88) – Габелок – Юрій Коломоєць (Ґіорґадзе, 86). Тренер – Віталій Косовський

    Судді: Костянтин Труханов (Харків) – Тарас Клименко (Київ), Заур Курбанов (Херсон)

    Попередження: Гліб Грачов (39) – Сапай (35), Ібрагім Кане (44)

    27 квітня. Одеса. Стадіон «Чорноморець». 3 200 глядачів

    «Чорноморець» (Одеса) – «Ворскла» (Полтава) – 1:2

    Після цієї поразки турнірне становище команд не змінилося: «Ворскла» набрала 33 пункти і залишилася восьмою, а «Чорноморець» з 18-ма очками поділяє два останніх місця з київським «Арсеналом».

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    Прем’єр-ліга ФК Ворскла ФК Чорноморець Арні Вільг'яльмссон Гліб Грачов Євген Морозенко Ангел Червенков Артур Юрій Коломоєць Олександр Ткаченко Ібрагім Кане Денис Васін Васілій Павлов Руслан Бабенко Микола Мусолітін Володимир Коваль Віталій Косовський
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