Суперфан Парамон отямився після інсульту і переконує лікарів, щоб відпустили додому



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Парамон швидко здолав чергову недугу Фейсбук Руслана Свіріна

Завтра Сергієві Заборовському має виповнитися 65 років

Сергій Заборовський, якого у колах спортивних уболівальників знають як Суперфана Парамона, отямився після перенесеного два дні тому інсульту.

«Фан Тато сказав, що Парамон вже балакає, проситься додому. Але лікарі залишили його у шпиталі. Їхня позиція жорстка», - написав на власній сторінці у «Фейсбуку» відомий спортивний журналіст Руслан Свірін.

У грудні «Главком» сповіщав, що Парамон був госпіталізований із діагнозом «двостороння пневмонія». Тоді його вдалося врятувати.

Завтра, 17 січня, Сергієві Заборовському має виповнитися 65 років.

Зауважимо, що Суперфан Парамон стояв біля витоків фанатського руху «Динамо» наприкінці 70-х років минулого сторіччя. Коли в команду у 1996 році повернувся відомий своїми забобонами тренер Валерій Лобановський, він приставив Парамона до команди фактично в ролі живого талісмана. Чи суперфана.

Власне, у цьому статусі Сергій Заборовський, котрий працював двірником в аеропорту «Жуляни», залишався й після смерті Лобановського 13 травня 2002 року. Аж до того моменту, поки в 2011 році не копнув суддю після чвертьфінального матчу Ліги Європи «Динамо» - «Браґа» (Португалія). Відтоді Парамон матчі киян якщо й відвідує, то як звичайний глядач, на трибунах стадіону.