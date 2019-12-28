Ультрас «Динамо» прийдуть на суд у справах «Чорної роти» «Беркуту»



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Ці пси сьогодні можуть опинитися на свободі УНІАН

Кияни сьогодні прийдуть під стіни Апеляційного суду

Ультрас команди київського «Динамо» вирішили не залишатися осторонь судової справи, яка може завершитися передачею на обмін вбивць Небесної сотні, бійців «Чорної роти» «Беркуту».

«Просто задумайтеся. У ХХІ-му столітті в центрі Європи озброєні правоохоронці на очах тисяч людей і під об'єктивами десятків камер можуть взяти і розстріляти з бойової зброї протестувальників. А потім уникнути за це покарання. Через п'ять років після жахливої трагедії на Майдані терористи так званої «ДНР» (читай – Росія) просять видати їм п‘ятьох беркутівців, на яких 44 смерті героїв Небесної сотні. І їх відпустять вже сьогодні!

Ще раз. Останніх п’ять беркутів, які розстріляли 44 людей, планують відпустити сьогодні. Решта вже втекла в Рашку чи переховується в Криму, якщо ти пропустив. І на цьому на судових справах Майдану можна буде поставити крапку. Єдине, що ти можеш зробити – прийти під Апеляційний суд і вимагати справедливості! Ще можеш взяти з собою друзів та рідних, але не залишайся байдужим! Сьогоднішній день є історичним для нашої країни!

Початок засідання о 10:00, і воно триватиме довго, а ми будемо там!», - йдеться в заяві WBC ультрас «Динамо».