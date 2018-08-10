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    Суперник українського клубу у Лізі Європи хоче орендувати російського футболіста

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    Артем Дзюба. Фото &laquo;СЭ&raquo; - Суперник українського клубу у Лізі Європи хоче орендувати російського футболіста
    Артем Дзюба. Фото «СЭ»

    «Бордо» розраховує отримати Артема Дзюбу

    «Бордо» найближчим часом зробить офіційну пропозицію «Зеніту» щодо Артема Дзюби.

    Французький клуб розраховує взяти 29-річного гравця в оренду до кінця сезону.

    France Football повідомив, що «Бордо» шукає потужного форварда, і варіант з Дзюбою є пріоритетним.

    За інформацією «СЭ», до гравця раніше проявляли інтерес китайські клуби «Шанхай Шеньхуа» та «Гуанчжоу Фулі».

    196-сантиметровий нападник у двох стартових турах російської прем'єр-ліги забив один м'яч.

    У складі збірної Росії на чемпіонаті світу-2018 Дзюба у п'яти матчах забив три м'ячі та зробив дві гольові передачі.

    Нагадаємо, «Бордо» є суперником ФК «Маріуполь» у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи.

    Напередодні було зіграно першу зустріч, і французи перемогли в Одесі з рахунком 3:1.

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