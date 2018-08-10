Суперник українського клубу у Лізі Європи хоче орендувати російського футболіста
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«Бордо» розраховує отримати Артема Дзюбу
«Бордо» найближчим часом зробить офіційну пропозицію «Зеніту» щодо Артема Дзюби.
Французький клуб розраховує взяти 29-річного гравця в оренду до кінця сезону.
France Football повідомив, що «Бордо» шукає потужного форварда, і варіант з Дзюбою є пріоритетним.
За інформацією «СЭ», до гравця раніше проявляли інтерес китайські клуби «Шанхай Шеньхуа» та «Гуанчжоу Фулі».
196-сантиметровий нападник у двох стартових турах російської прем'єр-ліги забив один м'яч.
У складі збірної Росії на чемпіонаті світу-2018 Дзюба у п'яти матчах забив три м'ячі та зробив дві гольові передачі.
Нагадаємо, «Бордо» є суперником ФК «Маріуполь» у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи.
Напередодні було зіграно першу зустріч, і французи перемогли в Одесі з рахунком 3:1.