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    Суркіс: Дав Гармашу останній шанс. Сподіваюся, він не піде шляхом Хачеріді

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    Ігор Суркіс втомився від постійних вибриків Дениса Гармаша - Суркіс: Дав Гармашу останній шанс. Сподіваюся, він не піде шляхом Хачеріді
    Ігор Суркіс втомився від постійних вибриків Дениса Гармаша
    UA-Футбол

    Власник «Динамо» каже, що йому не потрубні люди, які постійно розмовляють з суддями

    Президент «Динамо» Ігор Суркіс розповів про проблеми з півоборонцем команди Денисом Гармашем.

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    - Сподіваюся, що Гармаш візьметься за розум і не піде шляхом Хачеріді, - каже Ігор Михайлович. - Він дуже талановитий футболіст, а витрачає талант на непотрібні розмови з арбітрами.

    Якщо взяти його і Сидорчука - це абсолютні протилежності. Сергій після важкої травми відновлюється, терпить, готовий працювати, щоб повернути місце в основі. Він справжній лідер і капітан.

    Нам не потрібен футболіст, який буде бігати розмовляти з суддями. У мене була розмова з Гармашем. Я йому сказав, що це його останній шанс. Якщо він не зміниться, то ми виставимо його на трансфер.

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    Джерело: Вацко Light

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