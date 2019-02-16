Суркіс: Дав Гармашу останній шанс. Сподіваюся, він не піде шляхом Хачеріді



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Ігор Суркіс втомився від постійних вибриків Дениса Гармаша UA-Футбол

Власник «Динамо» каже, що йому не потрубні люди, які постійно розмовляють з суддями

Президент «Динамо» Ігор Суркіс розповів про проблеми з півоборонцем команди Денисом Гармашем.

- Сподіваюся, що Гармаш візьметься за розум і не піде шляхом Хачеріді, - каже Ігор Михайлович. - Він дуже талановитий футболіст, а витрачає талант на непотрібні розмови з арбітрами.

Якщо взяти його і Сидорчука - це абсолютні протилежності. Сергій після важкої травми відновлюється, терпить, готовий працювати, щоб повернути місце в основі. Він справжній лідер і капітан.

Нам не потрібен футболіст, який буде бігати розмовляти з суддями. У мене була розмова з Гармашем. Я йому сказав, що це його останній шанс. Якщо він не зміниться, то ми виставимо його на трансфер.

Джерело: Вацко Light