Лобановський увійшов до трійки найкращих тренерів, які не вигравали Лігу чемпіонів



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Лобановський очолив би рейтинг, якби принаймні одного разу вивів команду у фінал ЛЧ Факти

Рейтинг склало британське видання FourFourTwo

Колишній наставник київського «Динамо» Валерій Лобановський потрапив в топ-3 рейтингу найкращих тренерів, які не вигравали Лігу чемпіонів, за версією FourFourTwo.

За переконанням британського видання, Лобановський, вірогідно, очолив би рейтинг, якби принаймні одного разу вивів команду у фінал ЛЧ. Найближче до цього він був в 1999 році, коли «Динамо» програло за сумою двох матчів «Баварії» (3:4) в півфіналі Ліги чемпіонів.



Окрім того, в рейтингу знайшлося місце екс-тренеру «Шахтаря» Мірчі Луческу, який з «Гірниками» в 2009-му році виграв Кубок УЄФА.



Зазначимо, що у рейтинг увійшли лише тренери, які мали можливість виграти ЛЧ з 1992 року.



Топ-12 тренерів, які не вигравали Лігу чемпіонів, має такий вигляд:



1. Дієго Сімеоне («Атлетіко»)

2. Арсен Венгер («Монако», «Арсенал»)

3. Валерій Лобановський («Динамо»)

4. Юрген Клопп («Боруссія» Д, «Ліверпуль»)

5. Боббі Робсон («Ньюкасл», «Порту»)

6. Массіміліано Аллегрі («Мілан», «Ювентус»)

7. Мірча Луческу («Галатасарай», «Шахтар», «Інтер», «Бешикташ», «Рапід» Бухарест)

8. Кенні Далгліш («Ньюкасл»)

9. Отто Рехагель («Вердер», «Кайзерслаутерн»)

10. Ділье Дешам («Монако», «Марсель»)

11. Унаї Емері («Спартак», «Валенсія», «Севілья», «ПСЖ»)

12. Антоніо Конте («Ювентус», «Челсі»)