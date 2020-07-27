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    Суркіс прокоментував інформацію про відставку Луческу

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    Ігор Суркіс не хоче відпускати Мірчі Луческу - Суркіс прокоментував інформацію про відставку Луческу
    Ігор Суркіс не хоче відпускати Мірчі Луческу
    Світлина - ФК «Динамо»

    Власник «Динамо» запевняє, що тренер у киян є

    Президент київського «Динамо» Ігор Суркіс прокоментував інформацію про відставку 74-річного румуна Мірчі Луческу з посади тренера столичного клубу.

    «Все нормально. Є у «Динамо» тренер», - був лаконічним Ігор Суркіс в ефірі Youtube-каналу «Циганик.Live».

    Раніше румунські ЗМІ опублікували новину про те, що Мірча Луческу подав у відставку і не буде працювати з «Динамо». Відповідний коментар дав сам фахівець, котрий серед причин свого рішення назвав тиск з боку ультрас клубу.

    Нагадаємо, Луческу очолив київський клуб 23 липня і повинен в найближчі дні приступити до роботи.

    На 30 липня запланована презентаційна прес-конференція фахівця.

     Читайте також: Любов і ненависть Луческу. Вчора – ворог, сьогодні – головний тренер
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