Суркіс прокоментував інформацію про відставку Луческу



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Ігор Суркіс не хоче відпускати Мірчі Луческу Світлина - ФК «Динамо»

Власник «Динамо» запевняє, що тренер у киян є

Президент київського «Динамо» Ігор Суркіс прокоментував інформацію про відставку 74-річного румуна Мірчі Луческу з посади тренера столичного клубу.

«Все нормально. Є у «Динамо» тренер», - був лаконічним Ігор Суркіс в ефірі Youtube-каналу «Циганик.Live».

Раніше румунські ЗМІ опублікували новину про те, що Мірча Луческу подав у відставку і не буде працювати з «Динамо». Відповідний коментар дав сам фахівець, котрий серед причин свого рішення назвав тиск з боку ультрас клубу.

Нагадаємо, Луческу очолив київський клуб 23 липня і повинен в найближчі дні приступити до роботи.

На 30 липня запланована презентаційна прес-конференція фахівця.