«Динамо» провело першу двосторонню гру під керівництвом Луческу (відео)



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Робота під керівництвом Мірчі Луческу кипить Світлина - ФК «Динамо»

В поєдинку взяли участь зокрема повернені з оренди футболісти

Київське «Динамо» продовжує роботу під керівництвом нового тренера. Напередодні команда Луческу під наглядом братів Суркісів провела першу двосторонку.

Грали всі футболісти основної обойми, окрім Дениса Попова і Микити Бурди. У двох центральних оборонців м'язові ушкодження.

А ось Богдан Лєднєв, Владислав Супряга і Сергій Булеца працювали разом з усіма. Всі вони минулий сезон провели в оренді.

Відзначимо, що зараз «Динамо» цілеспрямовано готується до матчу за Суперкубок. У Києві на них 25 серпня чекатиме «Шахтар».