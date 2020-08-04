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    «Динамо» провело першу двосторонню гру під керівництвом Луческу (відео)

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    Робота під керівництвом Мірчі Луческу кипить - «Динамо» провело першу двосторонню гру під керівництвом Луческу (відео)
    Робота під керівництвом Мірчі Луческу кипить
    Світлина - ФК «Динамо»

    В поєдинку взяли участь зокрема повернені з оренди футболісти

    Київське «Динамо» продовжує роботу під керівництвом нового тренера. Напередодні команда Луческу під наглядом братів Суркісів провела першу двосторонку.

    Грали всі футболісти основної обойми, окрім Дениса Попова і Микити Бурди. У двох центральних оборонців м'язові ушкодження.

    А ось Богдан Лєднєв, Владислав Супряга і Сергій Булеца працювали разом з усіма. Всі вони минулий сезон провели в оренді.

    Відзначимо, що зараз «Динамо» цілеспрямовано готується до матчу за Суперкубок. У Києві на них 25 серпня чекатиме «Шахтар».

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Суперкубок України ФК «Динамо» Мірча Луческу Микита Бурда Класичне дербі Владислав Супряга Денис Попов Сергій Булеца Богдан Леднєв
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