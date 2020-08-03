Як Суркіси гроші з «Приватбанку» виводили

Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

Сергій Фурса

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Наразі брати Суркіси пішли в українські суди і вимагають повернути їм гроші, зароблені чесною олігархічною працею

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Детективное агенство Кролл раскопало, как Суркисы выводили деньги из Привата. В принципе, это давно было секретом Полишенеля, но теперь информация стала публичное. И да, речь идет о тех самых Суркисах, которые в украинском суде доказывают, что они совершенно чужие Коломойскому люди.

И так. Все просто. Суркисы брали в Привате кредит. Ну как Суркисы, кредит брали какие-то стремные оффшорки, которые в итоге приводили к Суркисам. Этот кредит Суркисы клали на депозит в Приватбанк. При этом, ставка по депозиту для них была выше, чем ставка по кредиту. Гениальный банкинг. А дальше, под этот депозит Суркисы снова брали кредит. Опять же в Приватбанке. И, понятное дело, кредиты эти никто возвращать не собирался.

Кто давал такие гениальные кредиты? Специальное подразделение в Приватбанке, банк в банке, которые в мгновения ока, без какого либо риск менеджмента, выдавало кредиты правильным пацанам. Вот такие они, гениальные банкиры, Дубилет и компания.

Что потом делали Суркисы с деньгами от Приватбанка, а фактически с деньгами людей, которые приносили депозиты в Приватбанк? Да что угодно. Покупали себе машины и футболистов (да да, олигархи всегда покупают футболистов за деньги налогоплательщиков), что то проигрывали в казино. Главное, эти кредиты никогда не возвращались. Зато депозит служил доказательством легальности средств для какого нибудь финансового мониторинга.

Потом была национализация. Которая была необходима именно потому, что все кредиты корпоративным заемщикам в Привате были именно такими. Кредиты своим. Кому не надо возвращать. И в рамках национализации все эти стремные операции, которые никто особо и не прятал, послужили основанием считать Суркисов связанными особами. И списали эти депозиты, фактически. А теперь Суркисы ходят по украинским судам и требуют вернуть им эти деньги. Заработанные честным олигархическим трудом. И минюст им в этом помогает. К сожалению. Наверное, там просто сидят болельщики Динамо. Хотят вернуть былое величие клуба, для которого не хватает пары сотен миллионов денег украинских налогоплательщиков. Ну не зря ведь Динамо - народная команда.

Суд в Лондоне, конечно, решит все в пользу Украины. Но это дело не одного года. А суды в Украине очень чувствительны к аргументам украинских олигархов. Они же свои, родные.

Надо ли за такое наказывать. Конечно. И НАБУ ведет дело. И глава НАБУ даже заявил, что они на расстоянии вытянутой руки от вручения подозрения Коломойскому. И по тому, как беситься Дубинский, когда речь идет о НАБУ, можно догадаться, что это правда. Но вот беда. Нет последнего шага. Доблестное СБУ так занято кошмареньем ИТшником, что им некогда произвести экспертизу.

И вот какой замкнутый круг выходит. Коломойский и ко должны понести наказание. Но наказать их не дает СБУ. А глава СБУ почетный гость на дне рождения Суркиса. А братья Суркисы совсем не связанные лица с Коломойским. И, казалось бы, почему же СБУ никак не может закончить экспертизу, да еще и письма пишет в Наблюдательный совет Приватбанка, что не надо подавать иски против Коломойского и ко. Сплошные загадки....

Наверное, опять надо обращаться к детективному агентству Кролл. Чтобы они решили этот сложный ребус.

Джерело: блог Сергія Фурси

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