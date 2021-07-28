Світоліна пробилася до півфіналу Олімпіади і побореться за медаль

Українська тенісистка в двох сетах перемогла італійку Камілу Джорджі

Перша ракетка України Еліна Світоліна взяла гору над суперницею в четвертому за чотири дні матчі на Олімпіаді і вийшла до півфіналу. Таким чином, наша тенісистка стала претенденткою на медаль Ігор. На турнірі в жіночих змаганнях залишилося провести два півфінали і матчі за третє і перше місця.

В чвертьфіналі Еліна зустрічалася з 61-ю в світі італійкою Камілою Джорджі і вперше здобула перемогу в двох сетах.

Світоліна одразу впевнено повела в рахунку. Взяла дві подачі суперниці, повела 5:1, але трохи розслабилися. В цілому сет виграла впевнено. і впевнено виграла сет. У другій партії повторився сценарій першої - 6:4, 6:4.

У півфіналі олімпійського турніру Еліна зустрінеться з переможницею матчу між іспанкою Паулою Бадосою і чешкою Маркетою Вондроушовою.

Зазначимо, що Світоліна посіяна на турнірі під четвертим номером. Інші фаворитки змагань, Ешлі Барті, Наомі Осака і Аріна Соболенко вже залишили Олімпіаду.

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