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    Світоліна пробилася до півфіналу Олімпіади і побореться за медаль

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    Еліна Світоліна вперше в кар'єрі зіграє в півфіналі Олімпіади - Світоліна пробилася до півфіналу Олімпіади і побореться за медаль
    Еліна Світоліна вперше в кар'єрі зіграє в півфіналі Олімпіади
    Фото з відкритих джерел

    Українська тенісистка в двох сетах перемогла італійку Камілу Джорджі

    Перша ракетка України Еліна Світоліна взяла гору над суперницею в четвертому за чотири дні матчі на Олімпіаді і вийшла до півфіналу. Таким чином, наша тенісистка стала претенденткою на медаль Ігор. На турнірі в жіночих змаганнях залишилося провести два півфінали і матчі за третє і перше місця.

    В чвертьфіналі Еліна зустрічалася з 61-ю в світі італійкою Камілою Джорджі і вперше здобула перемогу в двох сетах.

    Світоліна одразу впевнено повела в рахунку. Взяла дві подачі суперниці, повела 5:1, але трохи розслабилися. В цілому сет виграла впевнено. і впевнено виграла сет. У другій партії повторився сценарій першої - 6:4, 6:4.

    У півфіналі олімпійського турніру Еліна зустрінеться з переможницею матчу між іспанкою Паулою Бадосою і чешкою Маркетою Вондроушовою.

    Зазначимо, що Світоліна посіяна на турнірі під четвертим номером. Інші фаворитки змагань, Ешлі Барті, Наомі Осака і Аріна Соболенко вже залишили Олімпіаду.

    Раніше сестри Кіченок поступилися росіянкам і залишили Олімпіаду

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    Теги: Олімпіада теніс Еліна Світоліна
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    Світоліна пробилася до півфіналу Олімпіади і побореться за медаль