Сестри Кіченок поступилися росіянкам і залишили Олімпіаду

Українські тенісистки програли по два гейми на своїй подачі в кожному сеті

Людмила і Надія Кіченок не змогли пробитися до півфіналу Олімпіади. В матчі з росіянками Веронікою Кудерметовою і Оленою Весніною вони програли по два гейми на своїй подачі в кожному сеті, не зробили жодного брейку і залишили турнір - 2:6, 1:6.

Таким чином, у тенісі на Іграх у нас залишилася лише Еліна Світоліна. Сьогодні вона здолала італійку Камілу Джорджі і вперше в кар'єрі вийшла до півфіналу Олімпіади. На минулих Іграх, у Ріо, одеситка зупинилася на стадії 1/4 фіналу.