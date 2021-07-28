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    Сестри Кіченок поступилися росіянкам і залишили Олімпіаду

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    Українська пара тенісисток зупинилася в чвертьфіналі Ігор - Сестри Кіченок поступилися росіянкам і залишили Олімпіаду
    Українська пара тенісисток зупинилася в чвертьфіналі Ігор
    Фото з відкритих джерел

    Українські тенісистки програли по два гейми на своїй подачі в кожному сеті

    Людмила і Надія Кіченок не змогли пробитися до півфіналу Олімпіади. В матчі з росіянками Веронікою Кудерметовою і Оленою Весніною вони програли по два гейми на своїй подачі в кожному сеті, не зробили жодного брейку і залишили турнір - 2:6, 1:6.

    Таким чином, у тенісі на Іграх у нас залишилася лише Еліна Світоліна. Сьогодні вона здолала італійку Камілу Джорджі і вперше в кар'єрі вийшла до півфіналу Олімпіади. На минулих Іграх, у Ріо, одеситка зупинилася на стадії 1/4 фіналу.

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    Теги: Олімпіада
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    Сестри Кіченок поступилися росіянкам і залишили Олімпіаду